خوزستان رتبه اول آب های کشور/ تعارض طرح های ملی با منافع استان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی در کنگره علوم خاک ایران که صبح امروز با حضور متخصصان داخلی و بین المللی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد عنوان کرد: استان خوزستان 3.8 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کلاس های متفاوت دارد و بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی از 2.4 میلیون هکتار خاک مورد پایش برخوردار است.



وی افزود: استان از حیث دارای بودن منابع آب در رتبه اول کشور قرار دارد و دبی رود خانه کارون در سال های گذشته به 450 متر مکعب در ثانیه می رسید.



معاون عمرانی استانداری خوزستان با اشاره بر اینکه، 32 درصد از آب های جاری کشور در خوزستان واقع شده تصریح کرد: با در کنار هم قرار گرفتن بخش صنعت و کشاورزی باید از این پس شاهد تولیدات جدیدی در استان باشیم.



سیاحی تصریح کرد: استان خوزستان با ظرفیت های که در توان دارد می تواند تحولات جدیدی در کشور ایجاد کند.



وی با اشاره به طرح توسعه کشاورزی 550 هزار هکتاری عنوان کرد: این طرح با تخصیص اعتبارات از صندوق توسعه ملی و به مدت سه سال ادامه خواهد داشت، البته این نکته نیز قابل ذکر است که همه 550 هزار هکتار در استان خوزستان واقع نشده و بخش کوچکی از این طرح در استان ایلام است.



معاون عمرانی استانداری خوزستان تصریح کرد: حفاظت از آب، هوا و خاک یکی از چالش های پیش روی مسئولان کشوری و استانی است.



سیاحی آلودگی هوا و تعارض طرح های ملی با منافع استان را یکی دیگر از چالش های مهم در استان برشمرد و تصریح کرد: با افزایش جمعیت کشور نیاز به تولیدات کشاورزی نیز به همان اندازه افزایش خواهد یافت و به همین منظور باید به دنبال برنامه های برای کاهش اثرات تخربی بر روی خاک باشیم.



وی افزود: پدیده گردغبار در چند سال اخیر شهروندان خوزستانی را با مشکلات زیادی مواجه کرده به همین منظور باید توجه ویِژه ای به حل مشکل تالاب ها در استان شود.



معاون عمرانی استانداری خوزستان همچنین ارائه الگوی مناسب برای استفاده از پتانسیل های آب خوزستان، ارزیابی اقدامات علمی مبارزه با ریزگردها، هم فکری با مسئولان استانی و چگونگی برخورد با شوری و قلیایی بودن خاک را از جمله اقدامات موثر در راستای پیشرفت بخش کشاورزی در استان برشمرد.