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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

لندی مطرح کرد:

ارائه هزار و 200 مقاله به کنگره علوم خاک کشور

ارائه هزار و 200 مقاله به کنگره علوم خاک کشور

اهواز – خبرگزاری مهر: دبیر سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران از ارائه یک هزار و 200 مقاله در کنگره علوم خاک ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لندی صبح امروز در کنگره علوم خاک کشور که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، عنوان کرد: حدود یک هزار و 700  مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده که از این بین یک هزار و 300 مقاله پذیرش و یک هزار و 200 مقاله نیز پس از اعمال اصلاحات به کمیته کنگره فرستاده شد تا به صورت لوح فشرده و کتاب چاپ شود.

وی با بیان اینکه، از بین شرکت کنندگان یک هزار  و پنج نفر با  ارائه مقاله در این کنگره حاضر شدند افزود: 70 درصد مقالات ارائه شده از سوی دانشگاه ها و سایر مقالات نیز از سوی موسسات و مراکز تحقیقاتی به دبیر خانه کنگره ارسال شده است.

دبیر سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران تصریح کرد:از بین شرکت کنندگان کنگره علوم خاک ایران 724 نفر را بانوان و 723 نفر را آقایان تشکیل می دهد.

لندی اظهار کرد: استان خوزستان به دلیل دارا بودن منابع آبی و چاه ها می تواند گام های موثری را در خودکفایی کشور ایفا کند.

 

کد مطلب 2223500

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