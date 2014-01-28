ارائه هزار و 200 مقاله به کنگره علوم خاک کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لندی صبح امروز در کنگره علوم خاک کشور که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، عنوان کرد: حدود یک هزار و 700 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده که از این بین یک هزار و 300 مقاله پذیرش و یک هزار و 200 مقاله نیز پس از اعمال اصلاحات به کمیته کنگره فرستاده شد تا به صورت لوح فشرده و کتاب چاپ شود.

وی با بیان اینکه، از بین شرکت کنندگان یک هزار و پنج نفر با ارائه مقاله در این کنگره حاضر شدند افزود: 70 درصد مقالات ارائه شده از سوی دانشگاه ها و سایر مقالات نیز از سوی موسسات و مراکز تحقیقاتی به دبیر خانه کنگره ارسال شده است.

دبیر سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران تصریح کرد:از بین شرکت کنندگان کنگره علوم خاک ایران 724 نفر را بانوان و 723 نفر را آقایان تشکیل می دهد.

لندی اظهار کرد: استان خوزستان به دلیل دارا بودن منابع آبی و چاه ها می تواند گام های موثری را در خودکفایی کشور ایفا کند.