افزایش 64 درصدی ارزش دلاری صادرات از گمرک همدان/16 قلم کالا صادر شد

مرتضی نجفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان همدان دارای محصولات و کاهای مختلفی بوده که هر ماه ارز آوری هایی را برای استان همدان به همراه دارند به طوریکه در 10ماه گذشته امسال ارزش دلاری کالا های صادر شده از گمرک استان همدان 64 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه وزن کالا های صادر شده در 10 ماه نخست امسال یک میلیون و هزار و 329 تن بوده است، ابراز داشت: این مقدار کالا طی هفت هزار و 797 اظهار نامه از گمرک استان همدان صادر شده و ارزش ریالی آن 145 میلیون و 28 هزار و 760 دلار بوده است.

صادرات 16 قلم کالا از همدان

سرپرست گمرک استان همدان در ادامه با بیان اینکه بیش از 16 قلم کالا از گمرک استان همدان صادر شده است، اظهار داشت: این کالا ها شامل سیمان، کشمش، سفال، وازلین، ظروف تفلون، کابل آلومینیومی، چینی آلات بهداشتی، شیشه دست ساز، کاشی، شور و ترشیجات، رب گوجه فرنگی، جار و بطری شیشه ای، سیب زمینی، لبنیات، لوله پلی اتیلن و نمک صنعتی و خوراکی بوده است.

وی در ادامه افزود: یکی از راه های توسعه استان همدان افزایش صادرات و آورده های ارزی به استان است که افزایش صادرات استان از طرفی موجب رونق کسب و کار و بازار استان شده و در افزایش اشتغال در استان همدان نیز تاثیر گذار است.

نجفی مقدم با بیان اینکه این مقدار کالا از گمرک استان همدان به کشور های آسیایی و اروپایی صادر می شود، بیان داشت: کشور های مقصد شامل عراق، اکراین،پاکستان، روسیه، امارات، ترکمنستان، ایتالیا، گرجستان، قزاقستان، ترکیه، لهستان، روسیه سفید،هند، رومانی، قطر، انگلستان، ارمنستان، هلند، مالزی، افغانستان، کویت، چین، سوریه، مقدونیه، بلغارستان، ازبکستان، آلمان،عربستان و عمان است.

وی با اشاره به اینکه در 10 ماه سال گذشته سه هزار و 750 اظهارنامه صادراتی در استان همدان صادر شده است، گفت: تعداد اظهارنامه های امسال نزدیک دوبرابر تعداد سال گذشته بوده است.

نجفی اضافه کرد: در مجموع میزان صادرات کالاهای استان همدان در 10 ماه نخست امسال به ترتیب به لحاظ وزنی 511درصد، به لحاظ تعداد اظهارنامه 108 درصد و به لحاظ ارزش دلاری 64 درصد افزایش داشته است.