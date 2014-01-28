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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

خلفاپور:

همه مردم در برگزاری پرشور مراسمات دهه فجر مسئولند/ افتتاح 20 پروژه در میانه

همه مردم در برگزاری پرشور مراسمات دهه فجر مسئولند/ افتتاح 20 پروژه در میانه

میانه – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ویژه میانه گفت: همه ی مردم و مخصوصا مسئولان در برگزاری پرشور و هرچه بهتر مراسمات دهه فجر مسئولند و باید مراسمات دهه فجر امسال از سال گذشته باشکوه تر برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی خلفاپور ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی مراسمات دهه فجر شهرستان ویژه میانه با بیان اینکه دشمن همه ساله برنامه های ویژه ای برای حضور کمرنگ مردم دارد، افزود: دشمن ستیزی مردم با حضور دوباره در راهپیمایی 22 بهمن امسال متجلی می شود و دشمنان باز مبهوت عظمت ایران اسلامی می شوند.

وی با اشاره به اینکه 20 طرح عمرانی و خدماتی در دهه فجر امسال با اعتبار 13 میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد، ادامه داد: مراسم دهه فجر باید سازمان یافته برگزار شود و مدیران ادارات هم در این خصوص باید اعضای ستاد دهه فجر را کمک کنند.

خلفا پور با اشاره به اینکه ما برای انقلاب خون های زیادی داده ایم،افزود: حضور مردم در کنار مسئولین در صف های راهپیمایی نشانگر وحدت و یکپارچگی امت است.

کد مطلب 2223508

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