برگزاری یادواره ملی شهید حسن غازی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری یادواره ملی شهید حسن غازی در سپاه اصفهان از برگزاری این یادواره به عنوان حرکت فرهنگی جریان ساز یادکرد و اظهار داشت: یادوره شهید حسن غازی وشهدای ورزشکار زمینه ساز معریف الگوهای ورزشی به ورزشکاران است.

وی افزود: یادواره شهدای ورزشکار استان اصفهان با حضور فرماندهان ارشد بسیج و سپاه و مسئولان استانی برگزار می شود که ترویج فرهنگ ایثار وشهادت و معرفی شهدای ورزشکار به این قشر از اهداف برگزاری این برنامه است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان با اشاره به برگزاری یادواره های شهدا، تصریح کرد: یادواره های شهدا به صورت قشری و منطقه ای در سطح استان اصفهان برگزار می شود که پیش از این یادواره یادواره شهدای رسانه برگزار شد.

وی ادامه داد: هر قشر و منطقه ای نیاز به الگوهای برجسته و برتر دارند که شهدا ازبهترین الگوها هستند که یاواره های قشری فرصتی برای معرفی شهدای هر قشر و منطقه به مردم و نسل جوان جامعه هستند.

سردار سلیمانی فعالیت های بسیج ورزشکاران در کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت منش پهلوانی اسلامی و انقلابی مهم خواند و بیان کرد: برگزاری این یادواره نقش موثری در معرفی شهدا و ذکر یاد و خاطره شهدا دارد.

وی به همکاری مسئولان استانی در برگزاری یادواره ها نیز اشاره و افزود: یادواره های قشرهای مختلف با همکاری دستگاه ها و نهادهای مرتبط برگزار می شود.