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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

محمودی:

9 هزار بیمه شده ساروی مستمری بگیر هستند

9 هزار بیمه شده ساروی مستمری بگیر هستند

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست تامین اجتماعی مازندران گفت: 9 هزار و 450 نفر در ساری از خدمات مستمری این سازمان بهره مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر محمودی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه رئیس جدید شعبه یک تامین اجتماعی ساری، شمار بیمه شدگان زیر پوشش این شعبه را 50 هزار و 850 نفر اعلام کرد.

وی، اخلاق مداری و پاکدستی را از اولویتهای این سازمان در انتخاب مدیران اعلام کرد و نگاه دولت تدبیر و امید را به این سازمان نیز امیدوارکننده دانست.

فرماندار ساری نیز با تاکید بر ضرورت سترش بیمه های اجتماعی در رفع محرومیت زدایی، اظهار داشت: برای نیل به رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی نقش بسزایی دارد.

جوای واحدی افزود: توسعه بخش تولید و اقتصاد و جوامع وابسته به نهاد بیمه گر بوده و از این رو باید این سازمان تقویت شود.

وی با اشاره به تامین اجتماعی سازمان محوری برای دستیابی به توسعه است بر لزوم رفع مشکلات فراروی تاکید کرد.

در این جلسه محمد یوسف نژاد به سمت رئیس شعبه یک ساری و یوسف فلاحتگر به سمت معاون ادری مالی این شعبه منصوب شد.

کد مطلب 2223552

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