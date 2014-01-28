به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مالکی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با بیان اینکه دو هزار و 895 از مجموع واحد های قابل افتتاح واحدهای مسکونی مهر است، اظهارکرد: از واحد های مسکن مهر دو هزار و 65 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت استان و 710 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و همچنین 120 واحد در بافتهای فرسوده شهری است.

به گفته وی سه هزار و 667 واحد مسکن روستایی نیز تا پایان بهمن ماه به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه سمهیه خراسان جنوبی در ساخت مسکن مهر 31 هزار و 200 واحد بوده است، گفت: از این سهمیه 21 هزار و 627 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت استان و هشت هزار و 884 واحد در شهرهای زیر 25 هزار و 700 واحد در بافت‌های فرسوده شهری بوده است.

وی با بیان اینکه از مجموع سهمیه استان 19 هزار و 457 واحد تحویل متقاضیان شده است، بیان کرد: دو هزار و 890 واحد مسکن مهر استان نیز تا پایان دهه فجر تحویل متقاضیان خواهد شد.

مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هشت هزار و 800 واحد مسکونی مهر استان نیز در دست ساخت است، بیان کرد: از این تعداد پنج هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر و سه هزار و 800 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان است که تا نیمه اول سال آینده بهره برداری خواهند شد.

وی گفت: تا کنون 604 میلیارد و 364 میلیون تومان تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکن مهر استان پرداخت شده است.

مالکی با اشاره به آماده سازی 513 از اراضی در سایت های مسکن مهر استان گفت: از این میزان 320 هکتار در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و 193 هکتار در شهرهای زیر 25 هزار نفر آماده سازی شده است.

وی زیر بنای متوسط هر واحد مسکونی مهر در استان را 75 تا 120 متر مربع اعلام کرد و بیان داشت: 65 درصد معابر اصلی سایت‌های مسکن مهر استان آسفالت شده است.

خراسان جنوبی رتبه اول مسکن مهر کشور را کسب کرد

وی با اشاره به خدمات روبنایی مسکن مهر استان نیز گفت: 14 باب مسجد،19باب مدرسه و یک درمانگاه و 54 واحد تجاری، خدماتی و ورزشی در سایتهای مسکن مهر استان ساخته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: برای تامین مابقی خدمات روبنایی در سایت‌های مسکن مهر استان زمین پیش‌بینی شده که با درخواست دستگاه‌های متولی در اختیار آنها گذاشته خواهد شد.

وی از کسب رتبه اول خراسان جنوبی در حوزه مسکن مهر کشور خبر داد و گفت: بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده این استان در پارامترهایی از جمله، تحویل، کیفیت، تسهیلات پرداختی و دریافت سند رتبه اول کشور را در مسکن مهر کسب کرده که به زودی ابلاغ می شود.

وی به اجرای طرح های جامع در شهرهای استان اشاره و گفت: از مجموع 28 شهر استان تا کنون طرح جامع 26 شهر اجرا شده است و مابقی نیز تا پایان سال اجرا و ابلاغ خواهد شد.

مالکی در خصوص اجرای طرح های تفصیلی در استان نیز بیان داشت: طرح تفصیلی 21 شهر ابلاغ و یا اجرا شده است. به گفته وی بازنگری طرح جامع شهرهای بیرجند و قاین نیز با 40 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

بهره برداری از 48 کیلومتر بزرگراه و 120 کیلومتر راه روستایی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در خصوص حوزه راه های استان نیز بیان کرد: خراسان جنوبی 16 هزار و 140 کیلومتر راه دارد.

وی با بیان اینکه 288 کیلومتر از راه های استان بزرگراه و دوبانده می باشد، افزود: هزارو 40 کیلومتر از راه های استان راه اصلی، چهار هزار و 160 کیلومتر راه فرعی و هزار و470 کیلومتر راه شریانی و ترانزیتی است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از افتتاح 48 کیلومتر بزرگراه نیز به مناسبت دهه فجر در استان خبر داد و افز: اعتبار هزینه شده برای این پروژه 35 میلیارد تومان بوده است.

وی به افتتاح 120 کیلومتر راه روستایی نیز اشاره کرد و بیان داشت: با بهره برداری از پروژه های راه روستایی 20 روستا از راه آسفالته بهره مند می شوند.

مالکی اعتبار هزینه شده برای پروژه های راه روستایی را 12 میلیارد تومان اعلام کرد.