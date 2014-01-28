مازندران کمبودی ازنظر پایگاههای انتقال خون ندارد

اسماعیل پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمبودی از نظر وجد پایگاههای انتقال خون در استان نداریم، کمبود نیروی انسانی را از جمله مشکلات فراروی بیان کرد.

وی اظهار داشت: اگر مشکل نیروی انسانی رفع شود، وضعیت ارائه به مراجعه کنندگان افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی شمار پایگاههای انتقال خون، کانکس ها و مراکز سیار را حدود 20 پایگاه اعلام کرد.

پوریانی تعداد اهدا کنندگان مستمر فرآورده های خونی در سالجاری در استان را 61 هزار و 813 نفر اعلام کرد و گفت: این افراد حداقل سالانه دو بار برای اهدای خون مراجعه می کنند.

مدیرکل انتقال خون مازندران یادآورشد: همچنین 25 هزار و 320 نفر از مجموع بیش از 108 هزار نفری که امسال برای اهدای خون مراجعه کرده اند، جزو افراد باسابقه در امر اهدای خون به شمار می روند و بقیه بار اولی هستند.

وی اظهار داشت: امسال حدود سه هزار و 650 نفر از بانوان استان برای اهدای خون مراجعه کنند و پایگاههای ساری، آمل و بابل بیشترین میزان خونگیری را داشته اند.