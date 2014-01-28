قزوین برای همکاری با سازمان ملل متحد آمادگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر سه شنبه در دیدار با گری لوییس مسئول هماهنگ ‌کننده سازمان ملل متحد که در سالن اجتماعات شهید باریک‌ بین برگزار شد نهاد کمیته امداد امام خمینی را در نظام مقدس جمهوری اسلامی مهم و تأثیرگذار دانست و اظهار داشت: بعد از تاسیس این نهاد مهم در کشور ما به خوبی این نهاد محرومان و فقرا را مورد پوشش خود قرار داده که جای قدردانی است.

وی رسیدگی به محرومان و فقرا را در دین مبین اسلام با اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: خدای تبارک و تعالی به پیامبر خود رسول گرامی اسلام (ص) سفارش زیادی در رابطه با توجه به قشر محرومان و فقرا کرده که مورد توجه ائمه بزرگوار اسلام نیز قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: خدای متعال به متمکنین در حدیث قدسی بیان کرده که باید این عده افراد با رعایت احترام، به فقرا و محرومان بیشتر رسیدگی کرده و آنها را به نحو صحیح و آبرمند اداره کنند.

آیت الله باریک‌بین ضمن خیر مقدم به هماهنگ‌کننده سازمان ملل در سفر به استان قزوین بیان کرد: در این استان قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خوبی برای همکاری با سازمان ملل وجود داشته به خصوص در زمینه فقرزدایی و همکاری با محیط زیست که مورد توجه قرار دارد.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: آنچه برای توسعه محیط زیست و فقرزدایی در این استان سرمایه‌گذاری شود به نحو بهتری جواب داده می‌شود. ما خوشحال هستیم که سازمان ملل متحد افرادی هستند که به فکر محرومان و حقوق مردم سراسر جهان بوده و این حقوق مردم را حفظ می‌کنند.

اصولی که در اسلام و قرآن مورد تأکید قرار گرفته است با دیدگاه های سازمان ملل یکی است

نماینده سازمان ملل متحد در این دیدار اظهارداشت: من برای نخستین بار است که به استان تاریخی قزوین سفر می کنم و امیدوارم بتوانم از این سفر به خوبی استفاده کنم.

وی ادامه داد: من توفیق یافتم ترجمه قرآن را مطالعه کنم البته با حدیث قدسی آشنایی ندارم ولی از مطالعه قرآن به این نتیجه رسیدم اصولی که در اسلام و قرآن مورد تأکید قرار گرفته است با دیدگاه های سازمان ملل یکی است.

نماینده سازمان ملل متحد افزود: یکی از فعالیت های ما این است که با انجام مطالعه و تحقیق به دنبال این هستیم مردم زندگی در سایه صلح داشته باشند که این امر نیز از باورهای دین مبین اسلام است.

وی توضیح داد: ما می خواهیم مردم به دور از ظلم، فقر و ناراحتی باشند و به راحتی در عدالت زندگی کنند و یکی از مسئولیت های سازمان ملل این است که از محرومان و کسانی که آسیب پذیر هستند، حمایت کند و در نتیجه دیدگاه های ما به آموزه های اسلام نزدیک است.

لوئیس تأکید کرد: امیدواریم سفرمان به استان قزوین با دستاوردهای خوبی همراه باشد و بتوانیم راهکاری را برای همکاری های مناسب پیدا کنیم.

وی با تقدیر از اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: از همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکر می کنیم و اینکه دیدگاه کمک به محرومان دارند موجب می شود تا بتوانیم همکاری خود را بیش از پیش با این نهاد گسترش دهیم.

گری لوییس مسئول هماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد در سفر به استان قزوین برای بازدید از برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره کل کمیته امداد امام خمینی به همراه مدیران و معاونان اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین با نماینده ولی فقیه در این استان دیدار کرد.