660 پروژه عمرانی راه و شهرسازی در مازندران در دست اجراست

سید علی اسد در حاشیه بازدید از طرح های راهسازی استان در گفتگو با خبرنگار مهر، این پروژه ها را شامل پل، زرگذر، تعریض و توسعه راهها و ... اعلام کرد و گفت: برای اجرای این طرح های بیش از دو هزار و 128 میلیارد و 738 میلیون ریال اعتبار مصوب شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از 724 و 735 میلیارد ریال از اعتبارات پروزه تخصیص داده شده است.

مدير ساخت و توسعه راهها اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران نیز گفت: يكي از اهداف راه و شهرسازي استان ايمن سازي محورها جهت تامين سلامت كاربران جاده اي است.

علی اکبر ییلاقی به عمليات آسفالت در سطح محور " آغوزبن _ آمل " به طول 1.7 كيلومتر با اعتباري بالغ بر 5 ميليارد ريال اشاره و عنوان كرد: با توجه به استقرار واحدهاي صنعتي و آموزشي و همچنين آستانه مبارك امامزاده عبدالله و ترافيك اين محور بهره برداري از اين پروژه مي تواند نقش بسيار مهمي را در روان سازي جريان ترافيكي ايفاء کند.

مدير ساخت و توسعه راهها اداره كل راه و شهرسازي مازندران تصريح كرد : : با اتمام عمليات تعريض و آسفالت محور مذكور ، بخشي اعظمي از حجم ترافيك شهرهاي نور _ نوشهر و همچنين ترافيك محور نور _ چمستان به سمت هراز كه از داخل شهر آمل مي گذرد ، كاسته مي شود.

به گزارش مهر، از مجموع 660 پروژه، 135 پروژه در محورهای اصلی و فرعی به طول 516 کیلومتر مربوط به حوزه مدیریت ساخت و توسعه راههای مازندران است.

