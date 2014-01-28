  1. استانها
  2. مازندران
۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

اسد:

660 پروژه عمرانی راه و شهرسازی در مازندران در دست اجراست

660 پروژه عمرانی راه و شهرسازی در مازندران در دست اجراست

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: 660 پروژه عمرانی مختلف در محورهای ارتباطی استان در دست اجراست.

سید علی اسد در حاشیه بازدید از طرح های راهسازی استان در گفتگو با خبرنگار مهر، این پروژه ها را شامل پل، زرگذر، تعریض و توسعه راهها و ... اعلام کرد و گفت: برای اجرای این طرح های بیش از دو هزار و 128 میلیارد و 738 میلیون ریال اعتبار مصوب شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از 724 و 735 میلیارد ریال از اعتبارات پروزه تخصیص داده شده است.

مدير ساخت و توسعه راهها اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران نیز گفت: يكي از اهداف راه و شهرسازي استان ايمن سازي محورها جهت تامين سلامت كاربران جاده اي است.

علی اکبر ییلاقی  به عمليات آسفالت در سطح محور " آغوزبن _ آمل " به طول 1.7 كيلومتر با اعتباري بالغ بر 5 ميليارد ريال اشاره و عنوان كرد: با توجه به استقرار واحدهاي صنعتي و آموزشي و همچنين آستانه مبارك امامزاده عبدالله و ترافيك اين محور بهره برداري از اين پروژه مي تواند نقش بسيار مهمي را در روان سازي جريان ترافيكي ايفاء کند.

مدير ساخت و توسعه راهها اداره كل راه و شهرسازي مازندران تصريح كرد : : با اتمام عمليات تعريض و آسفالت محور مذكور ، بخشي اعظمي از حجم ترافيك شهرهاي نور _ نوشهر و همچنين ترافيك محور نور _ چمستان  به سمت هراز كه از داخل شهر آمل مي گذرد ، كاسته مي شود.

به گزارش مهر، از مجموع 660 پروژه، 135 پروژه در محورهای اصلی و فرعی به طول 516 کیلومتر مربوط به حوزه مدیریت ساخت و توسعه راههای مازندران است.
 

کد مطلب 2223590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه