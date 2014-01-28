تعاوني هاي توسعه عمران روستايي در خوزستان تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشمند صفائي بر ضرورت برنامه ريزي براي كار در بخش تعاوني تاكيد كرد و از طرح توسعه عمران شهرستان ها خبر داد و گفت: در اجراي طرح توسعه عمران شهرستان ها، يك منطقه را به عنوان شهرستان پايلوت در نظر مي گيريم و با بزرگان شهرستان(نمايندگان مردم، فرماندار و خيران) تشكيل جلسه خواهيم داشت و توجيه مي كنيم تا شركت هاي توسعه عمران روستايي كه مصوبه اي قانوني است و به ما تكليف كرده است راه اندازي شوند.



وی افزود: خوشبختانه وزارت تعاون، كار و رفاه سه موسسه مالي(صندوق مهر امام رضا(ع)، بانك توسعه تعاون و بانك رفاه كارگران)در اختيار دارد.



صفایی لزوم ساماندهي واحدهاي مشاغل خانگي و تشكيل تعاوني هاي پشتيبان براي اين واحدها و خريد مواد اوليه آنها را يادآور شد و با اشاره به توليدات متنوع تعاوني ها و امكانات بسياري كه در استان وجود دارد، خواستار راه اندازي نمايشگاه عرضه ي مستقيم كالاي تعاوني ها در نيمه ي دوم اسفند ماه شد.



صفائي تصريح كرد: ما بهترين تعاوني ها را در استان داريم. تعاوني هايي كه مي توانند كالاهايشان را بدون واسطه در قالب نمايشگاه به مردم عرضه كنند.



مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان گفت: نمونه ترين استان كشور، خوزستان است. همه چيز در دل خود دارد و مي تواند خدمات ارزنده اي به مردم ارائه كند ولی بايد قابليت ها و توانمندي هاي خود را بشناسيم و در اين چارچوب برنامه ريزي كنيم.



وي در مورد در حوزه بانكي و تسهيلاتي و همكاري نكردن برخي بانك ها گفت: منابعي كه در اختيار بانك ها است و همكاري نمي كنند موجب آسيب هايي به استان و مردم مي شود. بايد كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري و نيز تخصصي را راه اندازي كنيم.



صفائي گفت: امروز يكي از نگراني هاي نمايندگان مردم در مجلس بيكاري است. مردم به نمايندگان مراجعه مي كنند و از آنان انتظار دارند. ما اگر طرح خوب و قابل دفاع ارايه كنيم همه مسئولان از استاندار گرفته تا نمايندگان مجلس پشتيباني مي كنند. انتظار داريم با استفاده از تجربه هاي كارشناسان حوزه مسئوليت خود و نيز صاحب نظران و استادان دانشگاه بتوانيم طرح هاي اقتصادي خوبي در استان پياده و اجرا كنيم.



