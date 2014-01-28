تعاوني هاي توسعه عمران روستايي در خوزستان تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشمند صفائي بر ضرورت برنامه ريزي براي كار در بخش تعاوني تاكيد كرد و از طرح توسعه عمران شهرستان ها خبر داد و گفت: در اجراي طرح توسعه عمران شهرستان ها، يك منطقه را به عنوان شهرستان پايلوت در نظر مي گيريم و با بزرگان شهرستان(نمايندگان مردم، فرماندار و خيران) تشكيل جلسه خواهيم داشت و توجيه مي كنيم تا شركت هاي توسعه عمران روستايي كه مصوبه اي قانوني است و به ما تكليف كرده است راه اندازي شوند.
وی افزود: خوشبختانه وزارت تعاون، كار و رفاه سه موسسه مالي(صندوق مهر امام رضا(ع)، بانك توسعه تعاون و بانك رفاه كارگران)در اختيار دارد.
صفایی لزوم ساماندهي واحدهاي مشاغل خانگي و تشكيل تعاوني هاي پشتيبان براي اين واحدها و خريد مواد اوليه آنها را يادآور شد و با اشاره به توليدات متنوع تعاوني ها و امكانات بسياري كه در استان وجود دارد، خواستار راه اندازي نمايشگاه عرضه ي مستقيم كالاي تعاوني ها در نيمه ي دوم اسفند ماه شد.
صفائي تصريح كرد: ما بهترين تعاوني ها را در استان داريم. تعاوني هايي كه مي توانند كالاهايشان را بدون واسطه در قالب نمايشگاه به مردم عرضه كنند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان گفت: نمونه ترين استان كشور، خوزستان است. همه چيز در دل خود دارد و مي تواند خدمات ارزنده اي به مردم ارائه كند ولی بايد قابليت ها و توانمندي هاي خود را بشناسيم و در اين چارچوب برنامه ريزي كنيم.
وي در مورد در حوزه بانكي و تسهيلاتي و همكاري نكردن برخي بانك ها گفت: منابعي كه در اختيار بانك ها است و همكاري نمي كنند موجب آسيب هايي به استان و مردم مي شود. بايد كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري و نيز تخصصي را راه اندازي كنيم.
صفائي گفت: امروز يكي از نگراني هاي نمايندگان مردم در مجلس بيكاري است. مردم به نمايندگان مراجعه مي كنند و از آنان انتظار دارند. ما اگر طرح خوب و قابل دفاع ارايه كنيم همه مسئولان از استاندار گرفته تا نمايندگان مجلس پشتيباني مي كنند. انتظار داريم با استفاده از تجربه هاي كارشناسان حوزه مسئوليت خود و نيز صاحب نظران و استادان دانشگاه بتوانيم طرح هاي اقتصادي خوبي در استان پياده و اجرا كنيم.
اهواز - خبرگزاری مهر: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان از تشكيل و راه اندازي شركت هاي توسعه عمران روستايي در استان در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هوشمند صفائي بر ضرورت برنامه ريزي براي كار در بخش تعاوني تاكيد كرد و از طرح توسعه عمران شهرستان ها خبر داد و گفت: در اجراي طرح توسعه عمران شهرستان ها، يك منطقه را به عنوان شهرستان پايلوت در نظر مي گيريم و با بزرگان شهرستان(نمايندگان مردم، فرماندار و خيران) تشكيل جلسه خواهيم داشت و توجيه مي كنيم تا شركت هاي توسعه عمران روستايي كه مصوبه اي قانوني است و به ما تكليف كرده است راه اندازي شوند.
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