پرونده متقاضیان تسهیلات مکانيزاسيون در کوتاهترين زمان منجر به جذب شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت تسهیلات ویژه مکانیزاسیون در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، بر پیگیری کار پرونده متقاضیان معرفی شده به بانک و جذب سریع تسهیلات تاکید کرد.

وی گفت: مدیران شهرستان های تابعه ضمن هماهنگی با سازمان و شعب بانک کشاورزی ظرف مدت 10 روز مشکلات احتمالی متقاضیان را رفع و در صورت عدم جذب توسط متقاضیان معرفی شده، افراد جایگزین معرفی شوند.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان افزود: از محل خط ویژه اعتباری مکانیزاسیون در سالجاری 148 میلیارد 500 میلیون ریال تسهیلات به استان اختصاص یافته است که صرف خرید تراکتور، کمباین و ادوات مورد نیاز بخش خواهد شد که نقش مهمی در افزایش درجه مکانیزاسیون (اسب بخار در هکتار) دارند و میزان کاربرد ماشین آلات و ادوات را در مراحل کاشت، تا برداشت نیز افزایش خواهند داد.

موسوی یادآوری کرد: در راستای توسعه مکانیزاسیون و ورود ماشین آلات و ادوات کشاورزی به بخش از طریق راه اندازی خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون و از محل منایع داخلی بانک کشاورزی برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی این تسهیلات با باز پرداخت 7- 5 ساله به استان اختصاص یافته است.

وی در خاتمه بیان کرد: تاکنون متقاضیان برای جذب بیش از 110 میلیارد و 750 میلیون ریال به بانک معرفی شده اند که حدود 30 میلیارد ریال تسهیلات جذب شده است.