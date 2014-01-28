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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

سعادت اعلام کرد؛

شورای راهبردی نخبگان و صاحبنظران آذربایجان غربی تشکیل می شود

شورای راهبردی نخبگان و صاحبنظران آذربایجان غربی تشکیل می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی از تشکیل شورای راهبردی با حضور نخبگان و صاحبنظران جهت رفع موانع و توسعه اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر سه شنبه در جریان ديدار با روحانيون، نمايندگان، مسئولان و مديران خوی، توسعه اقتصادي را پيش شرط رفع موانع و مشكلات موجود در استان دانست و افزود: براي حركت به سمت توسعه اقتصادي، شوراي راهبردي با حضور نخبگان و صاحبنظران در استان تشكيل مي‌شود.

وی ملاك انتخاب مديران در استان صرفا بر اساس صلاحيت و شايستگي اعلام و عنوان کرد: اعتماد و بكارگيري نيروهاي با استعداد و توانمند در استان ضروری بوده که بايد با نگاه فرابخشي و عاري از تعصب، در راستاي ايجاد اشتغال، رونق اقتصادي و توسعه پايدار در استان تلاش كنيم.

استاندار آذربايجان غربي  وحدت و همدلي را از ديگر الزامات شكوفايي و بالندگي استان برشمرد و اظهار داشت: بايد با حفظ اتحاد و همدلي و توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي مختلف استان در بخش هاي گوناگون، شاخص هاي توسعه و رفاه را در استان ارتقا دهیم.

سعادت خواستار فعال کردن بخش خصوصي و رفع موانع موجود در جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در  استان شد و گفت: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي آمادگي خود را براي تلاش در جهت رفع مسائل و مشكلات استان اعلام كه اين امر  نتايج خوبي را براي استان به ارمغان می آورد.

حجت الاسلام سید رضی موسوی شكوري امام جمعه خوي هم در اين ديدار گفت: فعال شدن مرز رازي، رفع موانع تكميل بيمارستان آيت الله خویی، اولويت بندي مسائل و مشكلات، برگزاري همايشها و كنگره هاي مختلف استاني، ملي و بين المللي، توسعه و رشد نسبی در بخش هاي مختلف بخصوص در بخش علم و فرهنگ از جمله توفيقات اين شهرستان است.

گسترش مراكز آموزش عالي و مدارس حوزه علميه، معرفي خوي بعنوان هيجدهمين شهر تاريخي-فرهنگي كشور، تشكيل انجمن قرآن و نهج البلاغه، تشكيل شوراي هيئت هاي مذهبي، تشكيل كانون مداحان با هدف ساماندهي و آموزش و تشكيل شوراي زكات در شهرها و بخش ها از ديگر اقدامات انجام شده شهرستان خوي بود كه توسط امام جمعه اين شهرستان مطرح شد.

کد مطلب 2223597

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