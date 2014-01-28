5 شهر صنعتی جدید در ساوجبلاغ راه اندازی می شود/ تولیدات هایتک بیشترین حجم فعالیت شهرهای جدید

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در جلسه شورای صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوجبلاغ که بعد از ظهر سه شنبه در محل فرمانداری برگزار شد، گفت: شهر صنعتی هشتگرد از بزرگترین شهرهای صنعتی ساوجبلاغ است که راه اندازی آن به عنوان شهر صنعتی به صورت قانونی تصویب شده است.

وی با اشاره به ظرفیتهای متعدد شهرستان ساوجبلاغ در بخش صنعت از پیگیری برای استقرار چهار شهر صنعتی دیگر در این شهرستان خبر داد و افزود: از دتها پیش پیگیری برای استقرار چهار شهر صنعتی جدید دیگر انجام شده که اکنون در مراحل پایانی کار اداری قرار دارند و در سال آتی کار اجرایی آن آغاز می شود.

به گفته وی شهرهای صنعتی کاوش، ماموت، برکت، زر و شهر 800 هکتاری ساوجبلاغ در انتظار دریافت آخرین استعلام های خود برای راه اندازی هستند.

حدادی افزود: زمین 800 هکتاری شهر صنعتی ساوجبلاغ از سوی شرکت شهرک های صنعتی در حال پیگیری است و به زودی کار تسطیح و قطعه بندی و واگذاری این مجموعه آغاز خواهد شد.

استخراج قند صنعتی از ذرت تا بهمن 92

فرماندار ساوجیلاغ اظهار داشت: این شهرها با ویژگی خاص خود در تولید جزء شهرهایی هستند که صنایع جدید در آن فعالیت خواهند کرد و بخش اعظمی از تولید هایتک را عهده دار خواهند بود.



حدادی درباره ویژگی های شهر صنعتی دارویی "برکت" گفت: در این شهرک 40 کارخانه بزرگ به کار تولید دارو های هایتک و دو مجموعه بزرگ به تولید فرآورده های خونی و واکسن می بردازند.



حدادی همچنین از اتمام بخش بزرگی از ذخیره سازی ذرت در شهر صنعتی زر خبر داد و گفت: تا بهمن سال آینده و با تکمیل این بخش کار تولید و استخراج قند صنعتی از ذرت در آن آغاز می شود.

فرماندار ساوجبلاغ بر حمایت همه جانبه مدیران دستگاههای اجرایی از صنایع تاکید کرد و گفت: رونق بخش صنعت در شرایطی که بحران بیکاری بسیاری از خانواده ها را رنج می دهد، می تواند گره گشای بسیار از مشکلات باشد و مدیران دستگاههای اجرایی بایدحمایت همه جانبه ای از صنایع داشته باشند.

وی تاکید کرد: تلاش برای ایجاد اشتغال از الویتهای اساسی و مهم کشور است و همه خدمتگزاران مردم باید در رفع این مشکل تلاش کنند.