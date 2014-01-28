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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

یوسفی:

تئاتر معلولان در مازندران تجربی است

تئاتر معلولان در مازندران تجربی است

ساری - خبرگزاری مهر: داور جشنواره فرهنگی و هنری کاتی در مازندران گفت: تئاتر معلولان در استان تجربی و نوپاست و نیازمند تقویت است.

بامداد یوسفی در حاشیه جشنواره سه روزه کاتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اصلی ترین مشکل تئاتر معلولان این است که هنرمندان بصورت تجریبی کار می کنند و علم ودانش مورد نیاز را ندارند.

وی با بیان اینکه شروع تئاتر معلولان در استان اتفاق مبارکی است، اظهار داشت: بزرگترین ضرر و مشکل این است که از مربیان مراکز برای تئاتر استفاده می کنند و بیشتر اینها علم تئاتر ندارند.

یوسفی یادآورشد: همچنین از کارگردانی استفاده می شود که علم توانخواهان را ندارند و تئاتر معلولان از این بابت رنج می برد.

این کارگردان و بازیگر مازندرانی ادامه دارد: متاسفانه کار تئاتر سفارشی سبب شده تا رسالت اصلی هنر تئاتر فراموش شود.

وی با اشاره به نمایشهای اجرای شده در جشنواره کاتی گفت: تاکنون تئاتر معلولان ضعیف بوده و به دلیل نبود آموزش صحیح نتوانسته استفاده مناسبی از ظرفیتها داشته باشند.

یوسفی یادآورشد: اجحافی که بحق تئاتر استان مازندران می شود، بسیار زیاد است وتبعیض بین گروهها مشاهده می شود.

وی عنوان کرد: به عنوان نمونه برای سه نمایش آخرم تنها 150 هزار تومان حمایت مالی شدم و تبعیض ها سبب می شود تا نمایشها به سختی تولید شود.

شش گروه نمایشی در جشنواره تئاتر کاتی رقابت می کنند.

کد مطلب 2223608

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