معاون زنان رئیس جمهور با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به ‌همراه اعضای کمیته امور زنان ستاد دهه فجر با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید بیعت کردند.

شرکت‌کنندگان در این آیین با حضور پرشور خود یاد و خاطره پیر جماران را گرامی داشتند.

اعضای کمیته امور زنان و خانواده ستاد دهه فجر و اعضای فراکسیون زنان مجلس و زنان شاغل در دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با آرمان‌های والای امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب عهد و پیمان بستند.

معاون رئیس جمهور و همسر رئیس جمهور، همسران وزرا همچنین با حضور بر سر مزار بانو خدیجه ثقفی همسر مکرمه امام راحل و قرائت فاتحه و نثار گل از فداکاری، رشادت و مجاهدت‌های بانوی بزرگ انقلاب تجلیل کردند.

همچنین اعضای این ستاد همزمان با تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی بیانیه ای را صادر کردند که در متن آن آمده است: 35سال پيش درچنين روزهايي چشمان جهانيان ناباورانه تغيير سرنوشت ملتي را به نظاره نشست كه بنا به سنت الهي بادست خودوباخواست خودچنين تغييري را رقم زدند.آرمانهاي انقلاب اسلامي كه درنوع خود نقطه عطفي درتاريخ سياسي معاصر ايران وجهان محسوب مي شودتوانست ميليونها زن ومرد خسته و رنجور از تمامي تحقيرها،سركوبها،بي عدالتي ها،تبعیض ها ونابرابري ها رابه حركت درآورد.دراين ميان مشاركت ونقشي كه زنان دردوران انقلاب وماقبل آن وسپس دردوران استقرار وتثبيت نظام جمهوري اسلامي و در اكثرتحولات سياسي پس از آن داشته ودارند مورداذعان همگان بوده وغيرقابل انكار است و"در اصل انقلاب نقش زنان ممتاز بود وزنان یک نقش موثر وبی جایگزین داشتند .امام اول کسی بود که این نقش را فهمید وتاثیر حضور و نقش مردم را درک کرد امام قدر مردم را دانست وتوانایی های آنان را کشف کرد. در زمینه زنان هم همینطور بود ودر مقاطعی که بزرگانی از علما حتی در نفس شرکت یا عدم شرکت زنان در تظاهرات و راهپیمایی ها تردید داشتند آن حصار محکمی که انسان به او تکیه می داد وخاطر جمع می شد تا بتواند در مقابل اینجور نظراتی که از مراکز مهمی هم ارائه می شد بایستد ، حصار رای امام وفکر وعزم امام بود" .(از بیانات مقام معظم رهبری در سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن وخانواده )

در ادامه این بیانیه آمده است: از همان ابتداي آغازنهضت بيانات حكيمانه وداهيانه امام خميني به عنوان رهبري انقلاب ومصلحي دردآشناوفقيهي زمان شناس خيل عظيم زنان راباخودهمراه كرد، ازجمله:"زنان بايددرمقدرات اساسي مملكت دخالت كنند"و"اسلام زن رامثل مرددرهمه شوؤن همانطوري كه مرد در همه شوؤن دخالت دارد دخالت مي دهد"(صحيفه نورج 5ص 153)"همه ملت ايران چه بانوان وچه مردان بايداين خرابه اي را كه براي ملت ما گذاشته اند بسازند بادست مردتنها نمي شود مردوزن بايدباهم اين خرابه رابسازند"(صحيفه نور ج 11ص 254)"اين بانوان راكي بسيج كرده كه درهمه شؤون كشور دخالت مي كنندودخالت بجايي هم مي كننداينها راخدادعوت كرده اينهالبيك براي خدادارند مي گويند"(صحيفه نورج 12ص 237)وتاكيدمكررايشان برهمدوش بودن زنان بامردان ويابهترازآنان دربسياري از عرصه ها(صحيفه نورج 18ص 263-ج 9ص 23-ج 12ص 72-ج 10ص 234وج 21ص 172).بعدها عملكردايشان درحمايت ازحضورزنان درمجلس خبرگان قانون اساسي وقراردادن يك زن درتركيب هيئت اعزامي جهت ديدار باگورباچف صراحتا پيامي براي آيندگان داشت كه آنچان که باید اين پيام درك نشد.

زنان با به دوش گرفتن نيمي از بار انقلاب درمقدمه قانون اساسي موردخطاب واقع شده وبه آنان وعده داده شد كه"به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده انداستيفاي حقوق آنان بيشتر خواهدبود"واينكه"ازحالت شي بودن يا ابزار كار بودن درخدمت اشاعه مصرف زدگي واستثمار خارج شده وپيشاهنگ وهمرزم مردان درميدانهاي فعال حيات خواهند بود"و"درنتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرترودرديدگاه اسلامي برخورداراز ارزش وكرامتي والاتر خواهندبود".

حال که انقلاب اسلامی در آستانه سی وپنج سالگی قرار دارد فرصت مغتنمی است برای یادآوری نقش ،حرکت فوق العاده ومشارکت اساسی زنان به عنوان یکی از پایه های پیروزی انقلاب اسلامی ونیز فرصتی است برای باز خوانی وآسیب شناسی جایگاه وسهم زنان در عرصه ها ومعادلات جامعه ؛باتوجه به تغییرات بنیادینی که ساختار خانواده به خود دیده است وتحولاتی که جامعه ایرانی در این سالها تجربه کرده است و سنجش میزان تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ومیزان فاصله با اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام. درک و شناخت درست و واقع بینانه از وضعیت موجود و چالشهای پیش روی کشور در حوزه زنان وخانواده و درسهای آموخته شده در سی و پنج سال گذشته ضرورت این یادآوری ها وبازخوانی وآسیب شناسی را دو چندان می کند.

همچنین امسال در شرایطی به استقبال بزرگداشت این ایام می رویم که موجی از خشونت وافراط گری جهان و منطقه را در نوردیده است وزنان وکودکان بی آنکه کوچکترین نقشی در بروز این درگیریها وتنشها داشته باشند متحمل بیشترین آسیبها وصدمات می شوند ووااسفا که اکثر این اعمال بنام دین وبه پای دین نوشته می شود.فرصت وظرفیتی که پس از تصویب قطعنامه جهان علیه خشونت وافراطی گری به پیشنهاد رییس جمهور اسلامی ایران درمجمع عمومی سازمان ملل برای همگرایی زنان درتحقق جهانی عاری از خشونت قرار گرفته است باید مغتنم شمرده شود.

به زعم مقام رهبری "امروزه مسئله زن که امروز باید به عنوان بحران زن آن را نامید یکی از اساسی ترین مسئله هر تمدنی هر جامعه ای وهر کشوری است ومسئله زن وخانواده با همه کاری که شده است همچنان یک مسئله مهم وقابل بحث وقابل توسع در اندیشه ورزی است.اسلام هم در مسئله زن وهم در مسئله خانواده حرفهای جالب ، برجسته ومهم داردودر عین حال تحقق خواسته اسلام احتیاج به پشتوانه قانونی، پشتوانه اجرایی و ضمانت اجرایی دارد.

و اینک که فصل جدیدی از کتاب مشارکت مردم در سرنوشت خود ورق خورده است و اداره امور به مسیر تدبیر ، اعتدال و عقلانیت برگردانده شده است، امید است که شاهد تحقق آرمان های بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری (مدظله) و اجرای کامل قانون اساسی واعمال برنامه ها و شعارها و عده های دولت تدبیر و امید با بهره مندی از سرمایه انسانی زنان در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار باشیم.