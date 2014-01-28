انسداد خط انتقال آب شرب سرعین/ عوامل انسانی دلیل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اسحقی ظهر سه شنبه در بازدید کارشناسان امور آب سرعین از این خط انتقال ادامه داد: هم اکنون آب شرب شهر سرعین توسط خط انتقال موسوم به "ورگه سران" که از دامنه سبلان به صورت ثقلی آب شرب این شهرستان را تامین می کند، مسدود شده است.

وی علت انسداد این خط انتقال را عوامل انسانی برشمرد و تاکید کرد: تحقیقات کارشناسان این سازمان نشان داده که افراد محلی بویژه چوپان ها به منظور دسترسی آسان و برداشت آب، لوله های خط انتقال را سوراخ کرده و موانعی جهت بالا آمدن آب در داخل لوله ایجاد می کنند.

مدیرامور آب و فاضلاب سرعین تصریح کرد: این کار با توجه به افزایش دبی بالای آب در فصل های پائیز و زمستان باعث حرکت موانع شده و در مسیرهایی که اتصال لوله ها صورت گرفته قرار می گیرد که باعث انسداد لوله در دراز مدت می شود.

وی افزود: بنابراین از چند روز پیش به علت پائین آمدن دبی آب استحصالی از آبگیر ورگه سران، متخصصان این سازمان ضمن تاکید بر عدم ترکیدگی با مراجعات و بررسیهای متعدد موفق به شناسایی سه نقطه انسداد شده شدند.

اسحقی با بیان اینکه انسداد این خط تامین آب شرب سرعین را با مشکل مواجه کرده و هزینه های سنگینی را برای این اداره متحمل شده، ادامه داد: هم اکنون آب این شهرستان از طریق پمپاژ سه راهی سرعین تامین می شود.

وی عنوان کرد: با رفع انسدادهای شناسایی شده برداشت آب از ایستگاه پمپاژ سه راهی سرعین کاهش و موجب صرفه جویی در مصرف برق و سایر موارد دیگر خواهد شد.

اسحقی از افراد محلی و روستائیان همجوار این خط انتقال خواست در راستای کاهش هزینه های اضافی از سوراخ کردن خط انمتقال خودداری و با این سازمان همکاری کنند.