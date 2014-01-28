به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن زدا با بیان اینکه 310 هزار و 249 کارفرما از بخشودگی جرائم بیمه‌ای استفاده کرده‌اند، ادامه داد: با اجرای این قانون مبلغ 1857 میلیارد ریال جریمه مربوط به تأخیر پرداخت حق‌بیمه مشمول بخشودگی قرار گرفت.

زدا میزان وصول حق‌بیمه را در مدت اجرای این قانون 3877 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: وصول حق‌بیمه بیکاری نیز 409 میلیارد ریال بوده است.

وی همراهی کامل تمامی شعب و ادارات کل تأمین‌اجتماعی سراسر کشور را منجر به اجرای مطلوب قانون بخشودگی جرائم دانست و افزود: این قانون از 19 تیر تا 19 دی‌ماه به اجرا درآمد و باتوجه به اینکه بخشی از بدهی‌های کارفرمایان با اجرای این قانون تقسیط شده است، در ماه‌های آینده نیز شاهد وصول بخشی از بدهی معوق بیمه‌ای کارفرمایان خواهیم بود.