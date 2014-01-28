استقبال خوب مردم نشان دهنده افزایش کیفیت نمایشگاه کتاب هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان با بیان اینکه استقبال خوب مردم از این نمایشگاه نشان دهنده کیفیت بهتر نمایشگاه نسبت به دوره های گذشته است، عنوان کرد: استقبال خوب مردم نشان می دهد که مردم در عمل قضاوت خوبی نسبت به نمایشگاه کتاب هرمزگان داشته اند.

وی ادامه داد: همچنین در مجموع می توان گفت که ناشران به جز تعدادی از آنها که کتابهای خاص و تخصصی ارائه می دهند، از میزان فروش خود در نمایشگاه کتاب هرمزگان رضایت داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با مثبت ارزیابی کردن برگزاری نمایشگاه کتاب هرمزگان، افزود: استقبال مردم از این نمایشگاه مسئله بسیار مهمی است که امسال بیش تر شده اما نباید در برگزاری نمایشگاه به حد فعلی اکتفا کرد و برای رشد و پیشرفت آن باید تلاش بیشتری انجام دهیم.

آیت الله نعیم آبادی در ادامه به مردم و به خصوص نسل جوان توصیه کرد با کتاب دوست باشند و تصریح کرد: کتاب بهترین دوست برای انسان است که انسان می تواند با آن انس بگیرد.

وی افزود: یکی از نکات مهم در مطالعه، انتخاب کتابهایی با محتوای مناسب است و مردم باید توجه داشته باشند که لازم است تا خواندن برخی کتاب های نامناسب را برای خود ممنوع کنند.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه نقش برگزاری نمایشگاه کتاب در افزایش میزان مطالعه در جامعه بسیار مهم و موثر است، اظهار داشت: بنده به خانواده ها توصیه می کنم تا حتما از نمایشگاه کتاب بازدید کنند تا فرزندان آنها از هم اکنون با کتاب آشنایی پیدا کنند.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در پایان از زحمات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و سایر مسئولان و افراد فعال در برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان تقدیر کرد.

یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان از سوم تا نهم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه ها، واقع در چهارراه جهانبار برگزار می شود.