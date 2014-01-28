به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: «دفتر تحکیم وحدت به عنوان یگانه تشکیلات دانشجویی که از روزهای آغازین انقلاب شانه به شانه انقلابیون حرکت کرده و نهایت اثرگذاری و ظرفیت خود را به رخ همگان کشیده، مانند هر حرکت دانشجویی دیگر، به دور از آسیبها و آفتهای جنبشهای اجتماعی هم نبوده است. چنانچه گاهی انحصارطلبی، افراط و تفریط و گاهی نیز علیرغم نام آن، افتراق و انشقاق در این جریان 34 ساله که به پشتوانه انجمنهای اسلامی زیر مجموعه خود، قدیمیترین جریان متشکل دانشجویی ایران اسلامی را نمایندگی میکند، رخ داده است.
اما تلخترین آسیب، رخداد انشقاق دفتر تحکیم وحدت به دو جریان طیف شیراز و طیف علامه در اسفند 1380 است. تجربه پرهزینهای در تاریخ جنبش دانشجویی ایران که البته به شرط خودآگاهی تاریخی میتواند فرصتی برای احیای انسجام تشکیلاتی در آینده باشد. طیف شیرازی که اهداف خود را به مقابله صرف با افراطیونی تقلیل داده بود که از اصلاحات در چارچوب نظام عبور کرده و عملاً با ارتباط با خارجنشینان به ضدنظام تبدیل شده بودند، امروز خود رسماً و علناً پیاده نظام احزاب اصولگرای افراطی و وابسته به نهادهای قدرت، شده است.
در واکنش به این رخدادها، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان میراثدار تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی شیراز که به عنوان یکی از پایهگذاران اصلی طیف شیراز به ایفای نقش پرداخته بود و پس از انشقاق نیز، در ادوار مختلفی در شورای عمومی و مرکزی دفتر تحکیم وحدت (طیف شیراز) که از هیچ انسجام تشکیلاتی و ضوابط اساسنامه دفتر تحکیم وحدت نیز برخوردار نبوده است و حتی در طی چند سال متمادی، هیچ نشست شورای عمومی برگزار نمیکرد، حضور داشته است، امروز این تشکل به صراحت اعلام میدارد طیف شیراز به دلیل وابستگی آشکار و به دور از شأن دانشجویی به کانونهای قدرت، انحصارطلبی و افراطیگری عدهای عناصر نفوذی فرصتطلب، برای همیشه هویت خود را از دست داده است. (فشارهای نهادهای خاص در این روزها بر مسئولان وزارت علوم و بهداشت برای قانونی نامیدن این گروه اقلیت انجمنهای اسلامی به نام دفتر تحکیم وحدت و نیز اصرار کانونهای قدرت و نهادهای خاص برای قانونی نشان دادن آن، خود دلیلی آشکار برای این وابستگیهاست).
علیرغم زحمات چندساله انجمنهایی چون انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اقلیت راستگرای طیف شیراز که با حمایتهای پیدا و پنهان نهادهای قدرت خود را سرپا نگه داشته بودند، فروپاشی را به انجام رساندهاند و اینک طیف شیراز دفتر تحکیم وحدت هم به عنوان یک تشکیلات قانونی و هم به دلیل تهی شدن از شاخصهای دانشجویی، مردمی و به دلیل عدم پیشبرد اهداف جنبش دانشجویی مسلمان و همچنین عدم کارکرد در جهت آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، به حافظه تاریخ پیوسته است. (هرچند که برخی رسانههای خاص علیرغم غیرقانونی بودن اصرار دارند از عنوان اتحادیه بزرگ دانشجویی دفتر تحکیم وحدت برای بهرهبرداری از مواضع افراطی آنان سوءاستفاده کنند).»
در ادامه، نگارندگان این بیانیه، ادعای دبیری دفتر تحکیم وحدت را که از سوی یکی از اعضای فعلی این دفتر در مصاحبه با یکی از خبرگزاریهای کشور مطرح شده است، رد کردند و ضمن جعلی خواندن این ادعا، با بیان اینکه «بر همین اساس همچنان که پیشتر در اطلاعیهها و بیانیههای مشترک با اکثریت انجمنهای اسلامی، ضمن اعلام برائت خود از این مدعیان، اعلام داشتهایم که برای مقابله با افراط و انحصار در دفتر تحکیم وحدت، آمادهایم»، آوردهاند: «رسماً اعلام میکنیم که این تشکل هیچگونه ارتباطی با این گروه نداشته و اساساً آنها را مجعول میداند.»
«در این باره لازم است به چند نکته اشاره گردد:
1- جالب اینکه این شخص بر خلاف ماده 3 آییننامه اتحادیههای دانشجویی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه هر اتحادیه دانشجویی باید حداقل شامل 20 تشکل دانشجویی باشد، در مصاحبهای اذعان کرده ست که فقط 14 تشکل عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت هستند که باید گفت انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، مشهد و لرستان بارها در اطلاعیههای مختلف عدم عضویت خود را در این گروه غیر قانونی اعلام کردهاند.
انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی نیز نه خود را عضو این گروه میداند و نه در اساسنامه خود نامی از اتحادیه دفتر تحکیم وحدت آورده است. مجمع دانشجویان مسلمان دانشگاه شهید عباسپور نیز بر اساس اساسنامه دفتر تحکیم وحدت به دلیل اینکه انجمن اسلامی نمیباشد، نمیتواند به عضویت این اتحادیه درآید. بنابراین در خوشبینانهترین حالت این گروه شامل 9 انجمن اسلامی هستند. که در مهرماه امسال و در آخرین روزهای مسئولیت معاون فرهنگی سابق وزارت علوم، به این گروه اجازه برگزاری انتخابات غیرقانونی به عنوان دفتر تحکیم وحدت داده می شود که دلیل آن هم در مواضع افراطی امروز این گروه نمایان است. (البته معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت طی مصاحبه هایی با خبرگزاری ایسنا در 25 مهر و خبرگزاری مهر در تاریخ 26 مهر، صراحتا اعلام کردند که طبق مستندات موجود، اساسا 9 انجمن اسلامی نمیتواند خود را دفتر تحکیم وحدت بنامد و این انتخابات را غیرقانونی اعلام کردند).
2- انجمن اسلامی دانشگاههای الزهرا، علامه، فردوسی مشهد و امیرکبیر نیز در گذشته منحل شدهاند و در همین سالهای اخیر، مجدداً تأسیس شدهاند، بنابرین نمیتوانند مدعی هسته اولیه طیف شیراز باشند.
3- اگر به گفته این شخص واقعا 14 انجمن اسلامی عضو این گروه هستند پس کاملا مشخص است طبق قانون ذکر شده، اینان غیرقانونی میباشند. ما منتظر اعلام رسمی حمایت این انجمنها از آنچه دفتر تحکیم وحدت خوانده میشود، میمانیم و اگر اعلام حمایتی صورت نگرفت سنجش صحت این ادعا را به افکار عمومی و مراجع ذیربط میسپاریم.
4- ایشان گفته است: "تمامی انجمن های اسلامی دانشجویان کشور که خط مشی خود را با اساسنامه دفتر تحکیم وحدت یکسان می بینند می تواند به این تشکل دانشجویی بپیوندند!" این ادعای نخنما شده در حالی مطرح میشود که اولا در تمام این سالها این گروه نه تنها هیچ اعتقادی به گسترش تشکیلاتی نداشته ست بلکه حقوق اساسی انجمنهای سابق عضو را نیز به جهت انحصار طلبی خود مصادره کرده ست. درثانی گروهی که خود هیچ مدرکی دال بر عضویتشان در دفتر تحکیم وحدت ندارند و اساساً غیر قانونی هستند چطور انتظار دارند انجمن های اسلامی درخواست عضویت برایشان بفرستند؟
در انتها نیز انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید میکند که تمام تلاش خود را برای برپایی دفتر تحکیم وحدت یکپارچه و قانونی به عنوان «اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور» به کار خواهد بست. لذا آماده است در مناظره رودرو و شفاف با این مدعیان دروغین، حقانیت خود را به اثبات رساند. در غیر این صورت، پیگیری حقوقی سوء استفاده از نام و سابقه این انجمن برای رسمیت دادن به این گروه اندک انجمن اسلامی را، در دستور کار قرار خواهد داد.»
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