تهدید حمله به نیروگاههای اوکراین/ تخلیه ساختمان وزارت دادگستری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، وزارت خارجه ترکیه امروز سه شنبه در بیانیه ای بر لزوم انجام گفتگوهای فراگیر دولت و مخالفان در اوکراین با هدف پایان دادن به بحران در این کشور تاکید کرد.



راشاتودی نیز با اشاره به اظهارات جو بایدن در تماس تلفنی با ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری اوکراین در زمینه لزوم خروج نیروهای پلیس از مرکز کی یف و و خودداری از اعلام وضعیت فوق العاده از ادامه دخالت واشنگتن در امور اوکراین خبر داد.



خبر دیگر اینکه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با رئیس جمهوری سوییس و رئیس دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتگوی تلفنی کرد و از کشورهای غربی خواست تا در امور داخلی اوکراین دخالت نکرده و به جای آن طرفین را تشویق به انجام گفتگوهای مسالمت آمیز کنند.



ایوان وسوتسکی معاون اداره ضد اطلاعات سازمان امنیت اوکراین در گفتگو با شبکه تلویزیونی اینترفکس در واکنش به تهدید افراد ناشناس برای حمله به نیروگاه های هسته ای اوکراین تاکید کرد تنها افرادی که تا امروز از عواقب حادثه چرنوبیل رنج برده متوجه میزان خطر تهدیدها بوده و در همین رابطه تدابیر امنیتی افزایش می یابد.



ایتارتاس نیز از احتمال برقراری وضعیت فوق العاده در اوکراین از سوی ادوارد استاویتسکی وزیر انرژی و معادن این کشور در پی تهدید افراد ناشناس برای حمله به نیروگاه های هسته ای و آبی اوکراین خبر داد.



همچنین اینترفکس از تخلیه ساختمان وزارت دادگستری اوکراین خبر داد که معترضان با پرتاب بطری های آتش زا و میله های فلزی به ساختمان وزارت دادگستری آن را محاصره کردند.



در جریان اعتراضات اخیر اوکراین که بزرگترین تظاهرات بعد از وقوع انقلاب نارنجی در این کشور به شمار می رود، بیش از 500 هزار معترض در خیابانهای کی یف دست به تظاهرات ضد دولتی زده و خواستار کنار رفتن دولت شدند. اعتراضات اوکراین از 21 نوامبر 2013 (30 آبان) و بعد از تصمیم دولت برای تعلیق گفتگوها با اتحادیه اروپا آغاز شد. اروپایی ها معتقدند تصميم کی يف تحت فشار روسيه صورت گرفته است.