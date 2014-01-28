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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

فرستاده محمود عباس:

موضع فتح حل بحران سوریه از طریق گفتگو و بدون دخالت خارجی است

موضع فتح حل بحران سوریه از طریق گفتگو و بدون دخالت خارجی است

فرستاده محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و عضو ارشد جنبش فتح گفت: موضع ما از ابتدای آغاز بحران سوریه ضرورت حل این بحران از طریق گفتگو و مذاکرات و تعیین سرنوشت این کشور توسط مردم سوریه بدون مداخله خارجی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه صبح امروز سه شنبه با جبریل محمود رجوب عضو کمیته مرکزی جنبش فتح دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به اینکه مسئله فلسطین یک آرمان اساسی و اصولی برای مسئولان و مردم ایران است خاطرنشان کرد: برای دولت و مردم ایران همه آحاد ملت فلسطین عزیز هستند و مردم فلسطین با سابقه درخشان مقاومت در مقابل تجاوز صهیونیستها مستحق حمایتی همه جانبه از سوی همه کشورهای اسلامی و جهان می باشند.

وی با اشاره به نقض اصلی ترین حقوق مردم فلسطین در اشغال سرزمین شان خاطرنشان کرد: در خلال سالهای گذشته صهیونیستها همواره تلاش کردند تا به بهانه موضوع برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، توجه افکار عمومی و دولتهای جهان را از جنایات خود در فلسطین منحرف نمایند.

وی افزود: رویکرد ایران در ورود به مذاکرات اتمی و حصول توافق در راستای خارج کردن این ابزار و بهانه از دست صهیونیستها است و اجازه نخواهیم داد با سیاست فریبکاری توجه جهان را از جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و تهدیدی که از جانب این رژیم متوجه کل منطقه و جهان است، منحرف نمایند.

ظریف همچنین خاطرنشان کرد: مقاومت ، حفظ و تقویت وحدت، همبستگی و انسجام داخلی مردم فلسطین مانع از تداوم تجاوزات صهیونیست ها می باشد و معتقدیم آینده مردم و کشور فلسطین را خود مردم فلسطین و از طریق صندوق رای تعیین خواهند کرد.

وزیر خارجه با ابراز تاسف از اینکه برخی در دنیا بجای اعمال فشار بر صهیونیست ها، بر مردم و مسئولان فلسطینی فشار می آورند و برای آنها شرط و شروط و تعیین تکلیف می کنند، خاطرنشان کرد: ما با هرگونه مداخله خارجی در تعیین سرنوشت مردم فلسطین مخالفیم و مردم فلسطین را ملتی رشید می دانیم که خود می تواند برای سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرد.

وی همچنین اظهار داشت: دولت و مردم ایران از تمامی ظرفیت سیاسی خود و همچنین به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد و عضو فعال کمیته قدس سازمان همکاری اسلامی از هر تلاشی برای حفظ و تقویت وحدت صفوف آحاد ملت فلسطین و تقویت صدای واحد و یکپارچه مردم فلسطین در ایستادگی در برابر سیاست های غیر انسانی و ضد حقوق بشری و تداوم شهرک سازی و تلاش برای تغییر وضعیت و هویت بیت المقدس در مجامع و عرصه های بین المللی حمایت می کند.

جبریل محمود رجوب عضو کمیته مرکزی جنبش فتح نیز در ابتدای این دیدار سلامها و درودهای گرم دولت و مردم فلسطین به خصوص محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را به رهبری و مسئولان و مردم ایران ابلاغ کرد و از حمایت های اصولی و همه جانبه دولت و مردم بزرگ ایران از آرمان فلسطین و قدس شریف تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در زندان های رژیم صهیونیستی اسیر بوده ، به خاطرات شیرین خود و ابراز خوشحالی و اشک شوق زندانیان فلسطینی از شنیدن خبر پیروزی انقلاب اسلامی و تحویل سفارت اسرائیل در تهران به مردم فلسطین اشاره کرد.

وی با ابراز خرشندی از نخستین سفرش به ایران در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این ایام را به رهبری ، دولت و مردم تبریک گفت و یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) به عنوان منادی حمایت از فلسطین را گرامیداشت.

رجوب همچنین با تبریک دستاورد مهم توافق هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در سایه تدبیر و درایت دولت جدید ایران، ایران را بازیگر اصلی و مهم در روند تحولات منطقه ای و بین المللی دانست و ابراز امیدواری کرد: شاهد دستاوردها و حضور و نقش فعال تر و گسترده تر ایران در حل و فصل مسائل منطقه ای و جهانی باشیم.

عضو کمیته مرکزی جنبش فتح همچنین گزارشی از آخرین اوضاع فلسطین و تلاشهای جنبش فتح و تشکیلات خودگردان برای ایجاد وفاق و انسجام ملی در بین مردم فلسطین ارائه کرد جنبش فتح تا استقرار دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف دست از مقاومت نخواهد کشید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: موضع ما نیز از ابتدای آغاز بحران سوریه ضرورت حل این بحران از طریق گفتگو و مذاکرات و تعیین سرنوشت این کشور توسط مردم سوریه بدون مداخله خارجی بوده است.

کد مطلب 2223653

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