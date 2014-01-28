موضع فتح حل بحران سوریه از طریق گفتگو و بدون دخالت خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه صبح امروز سه شنبه با جبریل محمود رجوب عضو کمیته مرکزی جنبش فتح دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به اینکه مسئله فلسطین یک آرمان اساسی و اصولی برای مسئولان و مردم ایران است خاطرنشان کرد: برای دولت و مردم ایران همه آحاد ملت فلسطین عزیز هستند و مردم فلسطین با سابقه درخشان مقاومت در مقابل تجاوز صهیونیستها مستحق حمایتی همه جانبه از سوی همه کشورهای اسلامی و جهان می باشند.

وی با اشاره به نقض اصلی ترین حقوق مردم فلسطین در اشغال سرزمین شان خاطرنشان کرد: در خلال سالهای گذشته صهیونیستها همواره تلاش کردند تا به بهانه موضوع برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، توجه افکار عمومی و دولتهای جهان را از جنایات خود در فلسطین منحرف نمایند.

وی افزود: رویکرد ایران در ورود به مذاکرات اتمی و حصول توافق در راستای خارج کردن این ابزار و بهانه از دست صهیونیستها است و اجازه نخواهیم داد با سیاست فریبکاری توجه جهان را از جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و تهدیدی که از جانب این رژیم متوجه کل منطقه و جهان است، منحرف نمایند.

ظریف همچنین خاطرنشان کرد: مقاومت ، حفظ و تقویت وحدت، همبستگی و انسجام داخلی مردم فلسطین مانع از تداوم تجاوزات صهیونیست ها می باشد و معتقدیم آینده مردم و کشور فلسطین را خود مردم فلسطین و از طریق صندوق رای تعیین خواهند کرد.

وزیر خارجه با ابراز تاسف از اینکه برخی در دنیا بجای اعمال فشار بر صهیونیست ها، بر مردم و مسئولان فلسطینی فشار می آورند و برای آنها شرط و شروط و تعیین تکلیف می کنند، خاطرنشان کرد: ما با هرگونه مداخله خارجی در تعیین سرنوشت مردم فلسطین مخالفیم و مردم فلسطین را ملتی رشید می دانیم که خود می تواند برای سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرد.

وی همچنین اظهار داشت: دولت و مردم ایران از تمامی ظرفیت سیاسی خود و همچنین به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد و عضو فعال کمیته قدس سازمان همکاری اسلامی از هر تلاشی برای حفظ و تقویت وحدت صفوف آحاد ملت فلسطین و تقویت صدای واحد و یکپارچه مردم فلسطین در ایستادگی در برابر سیاست های غیر انسانی و ضد حقوق بشری و تداوم شهرک سازی و تلاش برای تغییر وضعیت و هویت بیت المقدس در مجامع و عرصه های بین المللی حمایت می کند.

جبریل محمود رجوب عضو کمیته مرکزی جنبش فتح نیز در ابتدای این دیدار سلامها و درودهای گرم دولت و مردم فلسطین به خصوص محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را به رهبری و مسئولان و مردم ایران ابلاغ کرد و از حمایت های اصولی و همه جانبه دولت و مردم بزرگ ایران از آرمان فلسطین و قدس شریف تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در زندان های رژیم صهیونیستی اسیر بوده ، به خاطرات شیرین خود و ابراز خوشحالی و اشک شوق زندانیان فلسطینی از شنیدن خبر پیروزی انقلاب اسلامی و تحویل سفارت اسرائیل در تهران به مردم فلسطین اشاره کرد.

وی با ابراز خرشندی از نخستین سفرش به ایران در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این ایام را به رهبری ، دولت و مردم تبریک گفت و یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) به عنوان منادی حمایت از فلسطین را گرامیداشت.

رجوب همچنین با تبریک دستاورد مهم توافق هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در سایه تدبیر و درایت دولت جدید ایران، ایران را بازیگر اصلی و مهم در روند تحولات منطقه ای و بین المللی دانست و ابراز امیدواری کرد: شاهد دستاوردها و حضور و نقش فعال تر و گسترده تر ایران در حل و فصل مسائل منطقه ای و جهانی باشیم.

عضو کمیته مرکزی جنبش فتح همچنین گزارشی از آخرین اوضاع فلسطین و تلاشهای جنبش فتح و تشکیلات خودگردان برای ایجاد وفاق و انسجام ملی در بین مردم فلسطین ارائه کرد جنبش فتح تا استقرار دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف دست از مقاومت نخواهد کشید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: موضع ما نیز از ابتدای آغاز بحران سوریه ضرورت حل این بحران از طریق گفتگو و مذاکرات و تعیین سرنوشت این کشور توسط مردم سوریه بدون مداخله خارجی بوده است.