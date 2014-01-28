صندوق بیمه روستائیان مردم را از مزایای بیمه مطلع سازد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلطانی راد ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگي و بررسي صندوق بيمه روستاييان و عشاير شهرستان بهار با اشاره به اینکه بيمه در راستاي دورانديشي و عاقبت انديشي انسان مفید است، اظهار داشت: روستائیان باید با قناعت در مخارج و هزينه هاي زندگي، خود را بيمه کنند تا آینده ای تضمین شده داشته باشند.

سلطانی راد با بیان اینکه ایجاد انگیزه در بین روستائیان در راستای اقدام به بیمه کردن خود امری ضروری است، ادامه داد: دهياران و شوراها باید با اطلاع رسانی در خصوص مزایای بیمه روستائیان را به سمت استفاده از مزایای بیمه سوق دهند.

وی افزود: صندوق بيمه نيز بايد حمايت هاي لازم را از همه جهات داشته باشد و در خصوص خدمات مربوطه نيز به مردم روستا اطلاع رسانی کند.

53 درصد مردم شهرستان بهار تحت پوشش بیمه هستند

مدير صندوق بيمه اجتماعي روستاييان، کشاورزان و عشاير استان همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 81 درصد جمعيت شهرستان تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته اند، اعلام داشت: بيمه در راستاي حمايت از افراد در زمان کهولت سن و مواقع بیماری و ساير موارد خدمات رساني مي کند لذا بر هر فردی واجب است تا با دوراندیشی نسبت به بیمه نمودن خود و اعضای خانواده اقدام کند.

مهدی سماواتی با اشاره به شرايط بيمه روستائيان و عشاير، عنوان داشت: يکي از شرايط عضويت در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير داشتن سنين 55 سال براي آقايان و 50 سال براي خانم‌ها است.

سماواتي افزود: حذف محدوديت سني براي اجرا در قالب بخشنامه‌اي در يکم دي ماه به تمام صندوق‌هاي بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در سطح کشور ابلاغ شد، بنابراین روستاييان و عشاير با داشتن 18 سال مي‌توانند با عضويت در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير از مزاياي اين صندوق بهره‌مند شوند.

سماواتی اذعان داشت: با توجه به ساختار صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه‌شدگان با پرداخت 15 سال حق بيمه مي‌تواند از مزاياي بازنشستگي صندوق استفاده کنند.

وی همچنین اعلام داشت: خانواده هر فردي که زير پوشش بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير قرار داشته با پرداخت يک سال حق بيمه و تمديد به موقع آن در صورت فوت، می تواند از مزاياي مستمري بازماندگان تحت کفالت بيمه‌ شده بهره‌مند شود.

سماواتی با اشاره به بيمه زنان خانه‌دار روستايي و عشايري نیز اظهار داشت: در خصوص بيمه زنان خانه‌دار روستايي و عشايري نيز بخشنامه‌اي وجود دارد که طبق آن مي‌توانند به صورت مجزا خود را بيمه کنند.

وي اذعان داشت: در صورت اقدام براي بيمه مجزاي زنان، اين امر هيچ تداخلي با بحث کفالت آنان نداشته و زنان روستايي و عشايري مي‌توانند علاوه بر استفاده از مزاياي بحث کفالت از مزاياي بيمه خود نيز استفاده کنند.

بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير يک بيمه اختياري است

سماواتی با بيان اينکه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير يک بيمه اختياري است، گفت: در بيمه اختياري تمام اصناف مي‌توانند ثبت ‌نام کرده و از مزاياي بيمه بهره‌‍مند شوند.

وي در خصوص مزایای صندوق بیمه روستائیان و عشایر، اظهار داشت: از مزاياي بزرگ صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌توان به پرداخت حق بيمه به صورت سالانه و انتقال سوابق کرد که مزیتی مطلوب به شمار می رود.

سماواتی اعلام داشت: شهرستان بهار با تحت پوشش قرار دادن 53 درصد از جمعيت توانسته است رتبه اول استان همدان را کسب کند.