دولت تایلند در پی برگزاری انتخابات در هفته آتی است/ تظاهرات در بانکوک به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سوراپونگ تویچاکچایکول امروز سه شنبه از برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام پارلمانی در دوم فوریه (13 بهمن) با وجود مخالفت ها در این زمینه خبر داد و گفت: طبق قانون اساسی دولت پس از انحلال پارلمان دو ماه یعنی تا یکشنبه آتی برای برگزاری انتخابات مهلت وجود دارد.



بانکوک پست همچنین از اعلام حالت فوق العاده در بانکوک و استان های همجوار پایتخت در پی افزایش تنش های سیاسی در تایلند خبر داد.



رویترز نیز از زخمی شدن دو نفر در جریان تیراندازی در محل برگزاری جلسه یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند و اعضای کمیسیون انتخابات این کشور در یک پایگاه ارتش در بانکوک خبر داد.



مخالفان تایلندی بر این باورند نخست وزیر این کشور عروسکی در دست برادرش یعنی تاکسین شیناواتر بوده که در کودتای 2006 میلادی سرنگون شد و برای رهایی از حکم دو سال زندان به اتهام فساد مالی در خارج از تایلند زندگی می کند.



شایان ذکر است بخش های از شهر بانکوک در کنترل مخالفان شیناواترا نخست وزیر تایلند قرار دارد که این معترضان قصد سرنگونی وی را دارند.