هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما در ابرکوه تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران و کارفرمایان ابرکوهی پیش از این باید برای پیگیری و اعتراض به حکم های صادره از ابرکوه به مرکز استان سفر می کردند که با تشکیل این هیئت که گام اول را با انتخاب نمایندگان کارفرمایان شهرستان در این هیئت برداشت این مشکلات رفع می شود.

در جلسه انتخاب سه نفر نمایندگان جامعه کارفرمایی ابرکوه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه و با رأی گیری، از مجموع 61 رأی مأخوذه، عبدالرسول زارع با 47 رأی و وجیه الله بابا محمدی و ابوالقاسم پرهام هر کدام با 37 رأی، به عنوان نمایندگان جامعه کارفرمایان ابرکوه به عضویت هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرمایی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابرکوه در آمدند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه در این مورد اظهار داشت: هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرمایی شهرستان ابرکوه که به عنوان سومین هیئت در استان یزد در حال شکل گیری است، دارای 9 عضو است که سه نفر از آنها نمایندگان کارفرمایان هستند و با رأی گیری انتخاب می شوند.

ناصر زارع افزود: در این هیئت همچنین از طرف دولت نیز سه نماینده حضور دارند و سه نماینده کارگران نیز از طرف شوراهای اسلامی کار به این هیئت معرفی می شوند.