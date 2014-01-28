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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

زارع:

ابرکوه رتبه برتر استان در مسابقه تفسير نورالهدي را دارد

ابرکوه رتبه برتر استان در مسابقه تفسير نورالهدي را دارد

ابركوه - خبرگزاري مهر: مسئول كانون قرآن اداره تبليغات اسلامي ابركوه گفت: شهرستان ابرکوه طي چند سال متوالي در برگزاري مسابقه تفسير نورالهدي از نظر كمي و كيفي رتبه برتر استان یزد را از آن خود کرده است.

غلامرضا زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اين مسابقه 60 نفر از خواهران و برادران شرکت کننده به سئوالات تستي مطرح شده در وقت مقرر پاسخ دادند.

وی افزود: 103 نفر در اين دو رشته ثبت نام كرده بودند و اين شهرستان طي چند سال متوالي در امر برگزاري اين مسابقه از نظر كمي و كيفي رتبه برتر استان را از آن خود كرده است.

زارع بيان كرد: ممتازين اين مسابقات جوايزي چون كمك هزينه عمره مفرده، عتبات عاليات، مشهد مقدس و جوايز نقدي ديگر دريافت خواهند كرد.

وی اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی فعالیت های قرآنی بسياري را در طول سال انجام می دهد و بيشتر این فعالیت ها با استقبال روبرو شده است.

کد مطلب 2223705

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