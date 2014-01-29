به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در تورنتو کانادا مشاهده کرده اند این زنبورها از تکه های کیسه های پلاستیکی یا درزگیرهای پلی یورتان در ساخت لانه های خود استفاده می کنند.

زنبورهای گرده افشان برگ بر، مانند زنبورهای عسل کندو نمی سازند. در عوض زنبورهای ماده تنها از مواد گیاهی برای دوختن لانه ها به هم استفاده می کنند.

یک زنبور دارای اصالت اروپایی که اکنون در کاناداست و زنبور گرده افشان برگ بر "آلفا آلفا" نام دارد، معمولا برگ و گلبرگ ها را برای ساخت لانه خود قیچی می کند.

در یک بررسی کانادایی مشخص شد، از هر 8 لانه این زنبور، 3 لانه از کیسه های پلاستیکی ساخته شده است – یعنی به طور متوسط 23 درصد مواد ساخت و ساز لانه از پلاستیک است.

این برش های نامنظم موجود بر روی لبه این پلاستیک، حاکی از آن است که این زنبورها از شیوه متفاوت تری برای برش پلاستیک نسبت به برش برگ استفاده کرده اند.

این تحقیقات توسط دانشمندان دانشگاه یورک و دانشگاه گولف انجام شده و نتایج آن در نشریه Ecosphere منتشر شده است.

زنبور دیگری که بومی کاناداست، معمولا از صمغ و شیره های چسبناک درخت برای ساخت لانه خود استفاده می کند. با این حال اکولوژیست ها کشف کرده اند که درزگیرهای پلی یورتان به این زنبور در ساخت خانه اش کمک می کند. به گفته دانشمندان از هر 7 محفظه نوزاد این زنبور، 2 محفظه از پلیمر ساخته شده است.

اگرچه جمع آوری این مواد برای ساخت و ساز، ممکن است به طور تصادفی توسط زنبور انجام شده باشد اما اکولوژیست ها می گویند استفاده ابتکاری زنبور از این مواد می تواند سازگاری مفید او با اکوسیستمی باشد که به طور گسترده تحت سلطه انسان است و پلاستیک می تواند مکملی برای کمبود برگ باشد.

با این حال، کمبود برگ و سازگاری با محیط به تنهایی نمی تواند دلیل این کار باشد چرا که چندین لانه فقط از برگ ساخته شده و لانه های ساخته شده از پلاستیک نیز همچنان دارای برگ هستند.

احتمالا زنبور ها به این دلیل از پلاستیک استفاده می کنند که از نظر ساختار به ماده طبیعی مورد استفاده آنها شبیه است.

پلاستیک می تواند برای زنبورها جنبه مثبت و منفی داشته باشد. این کیسه های پلاستیکی مانند برگ کنار هم نمی چسبند چرا که زنبور برگ را به شکل یک چسب طبیعی می جود و این لانه های ساخته شده از پلاستیک به راحتی فرو می ریزد.



جنبه مثبت این لانه سازی این است که زنبورهایی که لانه پلاستیکی می سازند از خطر انگل ها به دور هستند. این درحالی است که زنبورهایی که از پلی یورتان استفاده کرده بودند از خطر در امان نبودند.

بررسی های محققان نشان داد وقتی زنبورهای گرده افشان برگ بر درون نی های پلاستیکی لانه می کنند اگرچه از خطر انگل ها به دورند اما جان خود را از دست می دهند چرا که پلیمر اجازه خروج رطوبت از لانه را نمی دهد.