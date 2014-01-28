تلفات آلودگی هوای اصفهان از کشتار حمله محمود افغان بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، یكی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دادستان به عنوان مدعی¬العموم می‌تواند مسببان آلودگی هوا از جمله نیروگاه‌هایی كه با استفاده از مازوت هوا را آلوده می‌كنند را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

عباس مقتدایی خوراسگانی با اشاره به این كه به عنوان نمونه 18 درصد آلودگی هوای اصفهان ناشی از سوخت مازوت نیروگاه¬های این شهر است، افزود: به نمایندگی از مردم اصفهان از چند صنعت آلاینده این شهر و مدیران آن‌ها شكایت كرده‌ام که شکایت خود را با جدیت دنبال خواهم كرد.

وی با بیان این كه بخشی از مرگ و میر مردم اصفهان ناشی از بی توجهی برنامه‌ریزان و بخش‌های نظارتی بر عملكرد واحدهای صنعتی است كه این روند مخرب باید خاتمه یابد، خاطرنشان كرد: هر چند آمار دقیقی از میزان مرگ و میر مردم اصفهان به دلیل آلودگی هوا در دست نیست اما تلفات آن از کشتار حمله محمود افغان به این شهر بیشتر است.

سالك كاشانی: روزی 500 تن گوگرد بر سر مردم اصفهان ریخته می‌شود

یك نماینده دیگر اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این كه سوخت مازوت نیروگاه‌ها به شدت آلوده كننده است، گفت: آلودگی هوا بحث مهمی برای جهان امروز است و به طور كلی تضمین سلامت آب، خاك و هوا برای سلامتی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

احمد سالك كاشانی با بیان این كه هوا که آلوده می‌شود، بر خاك و آب نیز اثر خواهد گذاشت و مخاطرات زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت، افزود: اولویت اول در تامین سلامت شهروندان مربوط به جلوگیری از آلاینده‌هاست كه توسط منابع متحرك و ثابت از جمله واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها تولید می‌شود.

وی با اشاره به این كه حدود 60 درصد آلودگی هوای اصفهان به خاطر وسایل نقلیه و حدود 20 درصد نیز به خاطر صنایع، كارخانه‌ها و نیروگاه‌هاست، اظهار كرد: آلودگی هوای اصفهان واقعاً نگران كننده است و رشد بیماری¬های صعب-العلاج از جمله آثار 500 تن گوگردی است كه هر روز بر سر مردم این شهر ریخته می‌شود.

سالك با بیان این كه خشكسالی اصفهان و وجود ریزگردها آلودگی هوای این شهر را تشدید نموده، اضافه كرد: شاید آلودگی هوا با وزش باد جا به جا شود اما اثرات آن سال‌های سال بر جان و روح مردم باقی خواهد ماند و اكنون شاهد عوارض زیاد آن بر سلامت شهروندان هستیم.

وی با تأكید بر این كه میزان سرطان و بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا در اصفهان قابل توجه است، خاطرنشان كرد: آثار آلودگی هوا به شهروندان اصفهانی كه به صورت مداوم و مستمر در معرض آلودگی هوا قرار دارند، جبران ناپذیر است.

موسوی لارگانی: كل استان اصفهان با معضل آلودگی هوا رو به روست

همچنین نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این كه به دلیل آلودگی هوا تعداد مبتلایان به سرطان و ام اس در اصفهان افزایش یافته، گفت: آلودگی هوای اصفهان از تهران بیشتر است و هر روز نیز این آلودگی افزایش می‌یابد.

سید ناصر موسوی لارگانی با بیان این كه علاوه بر اصفهان سایر شهرهای استان نیز با معضل آلودگی هوا رو به رو هستند، افزود: وجود صنایع آلاینده‌ای مانند فولاد، ذوب آهن، پالایشگاه و نیروگاه‌ها بر میزان آلودگی هوای استان اصفهان اضافه كرده و علاوه بر شهروندان این شهر، زندگی مردم در سایر شهرستان‌های این استان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.

وی با تأكید بر این كه به دنبال بزرگ نمایی نیستم اما آمار افزایش تعداد بیماران ناشی از آلودگی هوا در اصفهان نگران كننده است، خاطرنشان كرد: باید از ادامه مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های این شهر به سرعت جلوگیری شده و در کنار آن اقدامات مؤثری برای جلوگیری از شدت گرفتن آلودگی هوا در اصفهان انجام ‌شود.