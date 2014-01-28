520 عنوان برنامه همزمان با دهه فجر در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی ظهر سه شنبه در نشست خبری با تشریح برنامه های دهه فجر اظهار کرد: از مجموع برنامه های امسال 29 عنوان در بیرجند، 79 برنامه در قاین، 56 برنامه در طبس، 39 برنامه در زیرکوه، 17 برنامه در نهبندان31 برنامه در سربیشه، 41 برنامه در سربیشه69 برنامه در بشرویه، 23 برنامه در خوسف و 18 برنامه در سرایان پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: از مجموع برنامه های پیش بینی شده 55 عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی و 447 عنوان برنامه با موضوعات بصیرتی، دشمن شناسی و استکبار ستیزی است.

وی با بیان اینیکه بصیرت مردم از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود، ادامه داد: در دنیا انقلاب های زیادی به ثمر رسید اما بعد از چند سال وابستگی پیدا کردند.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه دشمن ستیزی و استکبار ستیزی باید مورد توجه مسئولان در اجرای برنامه های دهه فجر باشد، بیان داشت: بسیج با تمام توان و نیروی خود در این زمینه گام بر خواهد داشت.

وی گفت: مراسم ورود امام خمینی(ره) امسال ساعت 9 صبح در سراسر شهرستان‌ها برگزار می شود.

سرهنگ قاسمی از برگزاری همایش فرماندهان پایگاه های بسیج استان خبر داد و افزود: همایش پیشکسوتان اصناف و تجلیل از آنها با حضور بیش از یک هزار نفر در استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به مناسب ایام دهه فجر تیم های پزشکی به روستاهای محروم برای ویزیت رایگان بیماران اعزام می شوند، گفت: تجلیل از پیشکسوتان و افرادی که در زمان قبل از انقلاب جلودار راهپیمایی‌ها بوده‌اند نیز برای نخستین‌بار در بیرجند برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی برگزاری جشنواره هنری فجر با همکاری بسیج ادارات و حوزه هنری، عطرافشانی مزار شهدا، برگزاری همایش دانش‌آموزان و اندیشه‌ورزان بسیج، برگزاری شورای عالی قشر بسیج اصناف و کارگاه‌های آموزشی تحکیم خانواده برای کارکنان سپاه، خانواده‌ها و فرزندانشان از دیگر برنامه های شاخص در دهه فجر امسال است.