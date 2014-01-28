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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۲۹

عسگری خبر داد:

چهره‌های بین المللی ادیان توحیدی در اصفهان گردهم می‌آیند

چهره‌های بین المللی ادیان توحیدی در اصفهان گردهم می‌آیند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دهه فجر استان اصفهان گفت: به مناسبت گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد ایام الله دهه فجر اصفهان میزبان چهره‌های بین المللی ادیان توحیدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری ظهر امروز به منظور اعلام اهم برنامه‌های ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:از اول تا 22 بهمن ماه 33 برنامه ویژه این ایام از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف به اجرا در می‌آید.

وی از مسئولان ادارات و نهادهای مختلف خواست که در آذین‌بندی شهر به مناسبت ایام الله دهه فجر کوتاهی نکنند و اظهار داشت:با نزدیک شدن به ایام پیروزی انقلاب اسلامی انتظار می‌رود که شهر و مدارس رنگ و روی شادی بگیرند.

رئیس ستاد دهه فجر استان اصفهان ابراز داشت:برپایی 10 نمایشگاه متمرکز با موضوع دهه فجر ویژه کودکان و نوجوانان،یادواره ملی شهید حسن غازی و یک هزار و 86 شهید ورزشکار استان اصفهان و برپایی سی و ششمین دوره مسابقات استانی قرآن مجید از برنامه‌های این ایام است.

وی یادآور شد: افتتاح پروژه‌های عمرانی و فرهنگی، برگزاری جشن تکلیف یک هزار و 500 دانش‌آموز دختر،همایش بین المللی ادیان توحیدی با حضور میهمانان خارجی و مسئولان و مدیران،همایش تجلیل از چهره‌های برتر از دیگر برنامه‌های ایام الله دهه فجر است.

 عسگری ادامه داد:برگزاری مراسم راهپیمایی از مسیرهای هشت گانه همراه با اجرای برنامه‌های مختلف،برپایی همایش ویژه بانوان و همایش پیشگامان انقلاب اسلامی از مهمترین برنامه‌های این ایام است.

بازگویی انقلاب برای عامه مردم از ضروریات هر دستگاه است

مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان اصفهان نیز در این جلسه گفت:بازگویی دستاوردهای انقلاب در هر دو بعد مادی و معنوی برای عامه مردم از ضروریات هر دستگاه اجرایی است.

مجتبی کوچک‌زاده بیان داشت:دستاوردهای انقلاب اسلامی تنها منحصر به مادیات نمی‌شود بلکه دستاوردهای معنوی بسیاری هم در بر دارد که باید برای عامه مردم بازگو شود.

وی ادامه داد: افزایش تعداد قاریان و حافظان قرآن ،ارتقا جایگاه تولید علم در ایران و ایجاد گسترش بستر و زمینه حج برای ایرانیان برپایی نمازهای جماعت و دعاهای ندبه و کمیل از ارزش‌های معنوی انقلاب اسلامی است.

مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان اصفهان افزود:ایران رتبه اول کشوری را در زمینه جهش علم ژنتیک و رتبه 15 علمی را در حوزه تولید علم پس از انقلاب اسلامی دارد در صورتی که قبل انقلاب ایران هیچ جایگاهی در حوزه علم نداشت.

کد مطلب 2223731

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