به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری ظهر امروز به منظور اعلام اهم برنامه‌های ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:از اول تا 22 بهمن ماه 33 برنامه ویژه این ایام از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف به اجرا در می‌آید.

وی از مسئولان ادارات و نهادهای مختلف خواست که در آذین‌بندی شهر به مناسبت ایام الله دهه فجر کوتاهی نکنند و اظهار داشت:با نزدیک شدن به ایام پیروزی انقلاب اسلامی انتظار می‌رود که شهر و مدارس رنگ و روی شادی بگیرند.

رئیس ستاد دهه فجر استان اصفهان ابراز داشت:برپایی 10 نمایشگاه متمرکز با موضوع دهه فجر ویژه کودکان و نوجوانان،یادواره ملی شهید حسن غازی و یک هزار و 86 شهید ورزشکار استان اصفهان و برپایی سی و ششمین دوره مسابقات استانی قرآن مجید از برنامه‌های این ایام است.

وی یادآور شد: افتتاح پروژه‌های عمرانی و فرهنگی، برگزاری جشن تکلیف یک هزار و 500 دانش‌آموز دختر،همایش بین المللی ادیان توحیدی با حضور میهمانان خارجی و مسئولان و مدیران،همایش تجلیل از چهره‌های برتر از دیگر برنامه‌های ایام الله دهه فجر است.

عسگری ادامه داد:برگزاری مراسم راهپیمایی از مسیرهای هشت گانه همراه با اجرای برنامه‌های مختلف،برپایی همایش ویژه بانوان و همایش پیشگامان انقلاب اسلامی از مهمترین برنامه‌های این ایام است.

بازگویی انقلاب برای عامه مردم از ضروریات هر دستگاه است

مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان اصفهان نیز در این جلسه گفت:بازگویی دستاوردهای انقلاب در هر دو بعد مادی و معنوی برای عامه مردم از ضروریات هر دستگاه اجرایی است.

مجتبی کوچک‌زاده بیان داشت:دستاوردهای انقلاب اسلامی تنها منحصر به مادیات نمی‌شود بلکه دستاوردهای معنوی بسیاری هم در بر دارد که باید برای عامه مردم بازگو شود.

وی ادامه داد: افزایش تعداد قاریان و حافظان قرآن ،ارتقا جایگاه تولید علم در ایران و ایجاد گسترش بستر و زمینه حج برای ایرانیان برپایی نمازهای جماعت و دعاهای ندبه و کمیل از ارزش‌های معنوی انقلاب اسلامی است.

مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان اصفهان افزود:ایران رتبه اول کشوری را در زمینه جهش علم ژنتیک و رتبه 15 علمی را در حوزه تولید علم پس از انقلاب اسلامی دارد در صورتی که قبل انقلاب ایران هیچ جایگاهی در حوزه علم نداشت.