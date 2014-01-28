تاریخ را اگر ننویسی برایت می نویسند/ انتقاد از نادیده گرفتن نقش رهبری در تاریخ نگاری بعد از انقلاب

به گزارش خبرنگارمهر مراسم رونمایی کتاب صخره سخت شامل اسناد امنیتی جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 57 تا 59 عصر امروز با حضور محمد حسینی صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرهنگسرای رسانه رونمایی شد.

در این مراسم در سخنانی با تجلیل از مرکز اسناد انقلاب به منظور انتشار این اثر اظهار داشت: انقلاب ما از ابتدای پیروزی تاکنون انواع مظلومیت و قربت را تجربه کرده است چه در موضوع محاصره اقتصادی چه در بحث ترور، جنگ تحمیلی و اخیرا هم تحریم های پرحجم ظالمانه و بایکوت رسانه ای و در کنارش هم فشار مجامع جهانی؛ ما همه را با هم تجربه کرده ایم به همین خاطر معتقدم روا نیست که امروز در معرفی انقلاب از زبان خودش و توسط فرزندانش قصور شود.

وی ادامه داد: روا نیست معرفی انقلاب به زبان دشمنان انجام شود. در مقطعی میدان دار اصلی بیان آنچه که در انقلاب اسلامی گذشت ضد انقلاب بود اما زمانی که دوستان انقلاب به زبان آمدند سخنان آنها همچون برفی در برابر خورشید سخنان دوستان انقلاب ذوب شد هر چند که برخی از آنها کماکان با پررویی صحبت های خود را ادامه می دهند و کار به جایی رسیده که امروز گاهی می بینیم که از زبان دشمنان امام(ره) موضع امام (ره) مطرح می شود. مضحک است که بشنوبیم فردی بگوید من به امام یاد دادم که چطور با علما برخورد کند انگار که او برای شهر کوران روایت می کند و می نویسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تجلیل از محتوای کتاب و مضامین آن اظهار داشت: همت بلند و حرکت انتشار این کتاب پیامی دارد که در آن رندان کمین کرده حول و حوش تاریخ انقلاب در خواهند یافت که این بیشه خالی از شیران نیست.

صفار هرندی همچنین گفت: کسانی که خودشان را وارث میراثی می دانند که متعلق به همه است نه یک گروه و سازمان باید بدانند که میراث دار واقعی انقلاب فرزندان معنوی حضرت امام (ره) هستند که تعدادشان بیشمار است. به اعتقاد من تعداد این فرزندان معنوی به تعداد بسیجیانی که در سطح بین الملل حافظ اسلام هستند و حفظ میراث امام (ره) را مهمتر از حفظ میراث خود می دانند.

قرائت 25 هزار جلد سند برای تالیف صخره سخت

همچنین در این مراسم محمد حسن روزی طلب نویسنده این کتاب نیز در سخنانی با اشاره به استفاده از بیش از چند ده هزار برگ سند منتشر نشده در مورد انقلاب اسلامی برای تدوین این کتاب گفت: من از سال 87 درباره تاریخ انقلاب مطالعاتی می کردم که در مجموع منجر به انتشار چندین ویژه نامه با نام رمز عبور در روزنامه ایران شد. بعدها تصمیم گرفتم که این گزارشها را تدوین کنم و همین مسئله من را با آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی مواجه کرد و گزارشهای 300-400 صفحه ای من مبدل به پروژه ای شد که کتاب نخست آن با عنوان "ترکیب التقاط و ترور" در مورد گروهک فرقان منتشر شد و کتاب دوم آن نیز با موضوع صخره سخت امروز رونمایی شد.

وی ادامه داد: کتاب صخره سخت با قرائت بیش از 25 هزار جلد سند در مورد انقلاب و به کمک یک گروه 30 نفره نوشته شد و در آن بسیاری از افرادی که تاکنون گفتگویی در مورد تاریخ انقلاب نداشته اند به سخن آمده و اظهارنظر کرده اند.

این نویسنده در ادامه با اشاره به نام این کتاب گفت: صخره سخت برای این انتخاب شد که من انقلاب را همانند سخره ای می دیدم که امواج خروشانی که به آن برخورد می کند تاثیری بر وجودش ندارد بلکه باعث استحکام آن می شود.

در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی غفلت شده است

روزی طلب در ادامه با اشاره به چرایی تالیف این کتاب گفت: تاریخ را اگر ننویسی آن را برایت می نویسند همانطور که برای کشورهای دیگر نوشتند. شما اگر روزنامه های سی و چند سال قبل تهران را نگاه کنید می بینی که در آن نوشته اند چمران قاتل است و خوب البته امروز این موضوع مضحک به نظر می آید چند سال آینده نیز به سالهای اول انقلاب اسلامی می گویند هولوکاست، به زندان اوین می گویند آشویتس هرچند که امروز هم برخی زشت دهنان این عبارت را به کار می برند. حجم و کیفیت تاریخ نگاری انجام شده در مورد انقلاب اسلامی در خارج از ایران بسیار بیشتر از ما است و باید بپذیریم که در تاریخ نگاری انقلاب غفلت کرده ایم هنوز حتی یک روزشمار از انقلاب و دفاع مقدس نداریم و این پروژه برای این انجام شد تا با بخشی از این غفلت ها مقابله شود. در کنار آن سعی کردم حجم انبوه یادگیری و تلاش نیروهای انقلابی برای حفظ انقلاب اسلامی را با وجود تمامی اختلاف سلیقه ها را انجام دهم.

غفلت از حذف نقش آیت الله العظمی خامنه ای در تاریخ انقلاب اسلامی

این نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر تصریح کرد: در خارج از ایران صدها کتاب و مقاله نوشته اند که امام و انقلاب اسلامی را مورد هجمه قرا رداده و ما در مقابل یک کلام حرف نمی زنیم و همین مسئله شده که روایت آنها انگار تردید ناپذیر است. ما حتی منطق امامان را هم تشریح نمی کنیم غفلت دیگرمان هم است که با دست خودمان یکی از شخصیت های تاثیرگذار در انقلاب اسلامی را که کسی جز مقام معظم رهبری نیست از تاریخ انقلاب حذف کرده ایم گویی که ایشان اصلا وجود نداشته. چه کسی می داند که موسس نخستین دستگاه اطلاعاتی انقلاب اسلامی یعنی همان مرکز اسناد ملی که بعدها مرکز اسناد انقلاب اسلامی شد ایشان هستند. ما برای دستیابی به یک سند یا سخنرانی از ایشان در این زمینه سختی های زیادی کشیدیم و یا مثلا در مورد نقش ایران در ستاد جنگ های نامنظم.

روزی طلب همچنین گفت: ما یک هزارم حجم تحلیل ها و دروغ ها و هجمه هایی که به رهبری انقلاب وارد می شود را پاک نکرده ایم و در همین حال باید این طعنه را هم بشنویم که چرا سراغ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رفته اید و از آنها خاطرات را جستجو می کنیم. با این کتاب می خواهیم با اسرائیلیات در تاریخ انقلاب جنگیم. برخی ها تصویری از سازمانهای اطلاعاتی ایران در سالهای اول انقلاب ایجاد کردند که پر از باندبازی و نیروهای نفوذی در حالی که خدمات این سازمانها در آن سالها را اگر لیست کنیم خواهیم دید که آنها چه خدماتی را به ما کرده اند و چه شهدای بی نام و نشانی را به انقلاب اهدا کرده اند.

وی در پایان با اظهار امیدواری در مورد ادامه یافتن این پروژه با نگارش کتابی در مورد مهدی هاشمی گفت: انشاءالله پروژه آینده این مجموعه کتابی درباره مهدی هاشمی معدوم باشد البته مهدی هاشمی معدوم نه آنهایی که به اندازه دو برابر حجم این سالن پرونده دارند و زیر سایه پدر و مادرشان به راحتی زندگی می کنند.

در ابتدای این مراسم نیز رمضانی معاون فرهنگی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سخنان کوتاهی با خوشآمدگویی به حاضرین به موضوع طرح 10 ساله تدوین تاریخ انقلاب اسلامی در مرکز اسناد اشاره کرد و گفت: در این طرح ریشه ها و چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی بر اساس یک طرح مجزا تدوین و منتشر شد. ما در گام تازه امان سعی داریم تاریخ جمهوری اسلامی را تدوین و وقایع حساس آن را مکتوب کنیم و کتاب صخره سخت نیز بر همین مبنا نوشته شده که حاوی اسنادی است که تاکنون در هیچ قالبی به آنها پرداخته نشده است.