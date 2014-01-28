پلیس ایران دین مدار، مکتبی و با اخلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با مدیران پلیس تخصصی فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان در محل این فرماندهی ضمن بیان اینکه اخلاق و رفتار خوب و پسندیده از الزامات کار مأموران انتظامی است اظهار داشت: مسئولان و کارکنان نیروی انتظامی که به واسطه لباس مقدسشان در جامعه و انظار عمومی شاخص به حساب می آیند و مورد توجه قرار دارند.

وی با بیان اینکه مومن شادیش در چهره اش نمایان است و اندوه و غمش در دلش افزود: باید در مواجهه با مردم سعه صدر داشت و برای این مهم استفاده از قدرت معنوی ضروری است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان تصریح کرد: پلیس باید از بصیرت بالا برخوردار باشد و آگاهی و بصیرت بالا داشتن را، بیش از گذشته در خود تقویت کند.

ترابی با تاکید بر اینکه یکی از موفقیت های پلیس را می توان پیرو ولایت بودن و پاسداری از ارزشهای دینی و اسلامی دانست و گفت: کسب اعتماد مردم در مأموریت ها نیز از افتخارات و امتیازات پلیس ایران است و در این راستا حتی جان خود را دراقصی نقاط کشور به خطر می اندازند و برای رفاه مردم به شهادت می رسند.

دانش بنیانی اساس مأموریت های پلیس است

رئیس پلیس شهرستان دامغان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ارتقاء دانش مأموران انتظامی از عوامل مهم افزایش امنیت در جامعه است گفت: از این سو تقویت دانش بنیانی اساس مأموریت های پلیس است.

سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده با تأکید بر اجرای مداوم و مستمر برنامه های آموزشی، افزایش دانش مأموران پلیس را لازمه اجرای موفق مأموریت ها و وظایف نیروهای انتظامی بر شمرد.

وی تصریح کرد: امروزه تفکر، دانش محوری و تقویت دانش بنیانی اساس و یکی از مأموریت های اصلی پلیس است.

رئیس پلیس شهرستان دامغان با بیان اینکه از جمله عوامل مهم استقلال، عزت و کرامت امروز ایران، پیشرفت های خیره کننده علم و دانش با تأکید بر جنبه های معنوی آن است اضافه کرد: پلیس نیز به این باور رسیده که باید نقش خود را با اقتداری بر پایه علم و دانش ایفا کند.

کاظم زاده یادآور شد: اقتدار علمی پلیس نیازمند بهره گیری از دانش بومی از یک سو، فناوری های نوین و مدرن جهانی از سوی دیگر در کنار استفاده از تجربیات خدمتی و ارزشمند نسل های گذشته است.

وی افزود: پلیس بعنوان سازمانی اجتماعی و جامعه محور، ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی را در برنامه های ویژه خود قرار داده و انتظار می رود این مراکز نیز پلیس را در انجام مأموریت های خود یاری نمایند.

فرمانده انتظامی شهرستان دامغان همچنین در خاتمه به روز بودن سطح علمی پلیس را در راستای ایجاد امنیت مطلوب و پایدار مورد تاکید قرار داد و گفت: یک پلیس باید همواره سطح علمی خود را به روز کند و با تکنولوژی های جدید برای پیشگیری و کشف جرایم آشنا باشد و چنانچه این دانش با بینش مکتبی اسلام همراه شود مقتدرترین پلیس ایجاد می شود.