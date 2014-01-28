22 بهمن بزرگترين جشن انقلاب است/ حضور چند روزه وزرا در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدي عصر دوشنبه در جلسه شوراي اداري استان فارس با اشاره به فرا رسيدن ايام دهه فجر، گفت: در جهت حفظ دستاورد هاي انقلاب اسلامي و آشنايي نسل جوان با انقلاب بايد نسبت به برگزاري جشن هاي اين دهه بيش از گذشته اقدام شود.

وي تصريح كرد: فرمانداران و ديگر مسئولان وظيفه دارند كه اين جشن ها را باشكوه برگزار كنند و از افرادي براي روايت انقلاب استفاده شود كه به درستي اين كار را انجام مي دهند.

استاندار فارس با بيان اينكه طي 100 روز گذشته از حضور من در استان فارس توسعه وفاق و همدلي را در اولويت قرار داده ايم، گفت: امروز آرامش مناسبي در استان فارس حاكم است و خوشبختانه شاهد همكاري مناسبي در استان فارس هستيم.

احمدي افزود: كمترين وقت مردم را براي مباحث بي مورد حدر نخواهيم داد و رفع مشكلات آنها را در اولويت تمامي كارها قرار داده ايم.

وي با بيان اينكه فرمانداران استان بايد توجه ويژه اي به روحانيت و جايگاه والاي آنها داشته باشند، گفت: مسجد محوري و توجه به جايگاه روحانيت و حوزه هاي علميه در دستور كار قرار داشته كه خوشبختانه در اين خصوص همكاري هاي لازم انجام شده است.

استاندار فارس تاكيد كرد: از جمله مواردي كه بايد در اين استان رعايت شود حضور مديران در مساجد است زيرا زمانيكه مديران استان براي خواندن نماز در مساجد حضور داشته باشند مردم نيز براي رفع مشكلات خود راهي مساجد مي شوند.

احمدي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه بايد بازديد از خانواده شهدا را در دستور كار قرار داد، گفت: جاي شرمندگي است كه خانواده شهدا تنها توقعي را كه از ما مسئولان دارند عيادت از آنها است.

وي تاكيد كرد: فرمانداران و مسئولان بايد سر زدن به خانواده شهدا را در دستور كار خود قرار دهند و نسبت به اين كار كوتاهي نكنند.

وزرا را به استان دعوت مي كنيم

استاندار فارس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه فضاي كسب و كار در استان فارس بايد رونق بيشتري داشته باشد، گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در تلاشيم وزراي اقتصادي و كليدي دولت را به استان فارس دعوت كنيم كه طي يك سفر دو يا سه روزه مشكلات استان را مورد بازبيني قرار دهيم.