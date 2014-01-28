لغو جلسه عصر امروز/انتقاد تیم گفتگوکننده دولت سوریه از کارشکنی مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع وابسته به هئیت رسمی دولت سوریه اعلام کردند: ائتلاف مخالفان سوری جدی نیست و هر طرح را مورد مخالفت قرار می دهد.

این منابع بیان کردند: هیئت رسمی سوریه پیشنهاد محکومیت تصمیم آمریکا در تجهیز گروههای تروریستی همزمان با مذاکرات ژنو2 را که منجر به شکست تلاشها برای موفقیت نشست می شود را مطرح کرد که هیئت مخالفان به آن پاسخ رد دادند. آنها همچنین پیشنهاد شگفت آفرین بودن این تصمیم آمریکا در تجهیز گروههای مسلح را نیز قبول نکردند.

منابع وابسته به هیئت رسمی سوری بیان کردند: اولین بند ژنویک توقف خشونت و تروریسم است و تیم مخالفان سوری این را هم قبول نکردند و اصلا آنها به دنبال راه حل سیاسی نیستند.

منابع فوق افزودند: ملت سوریه به خوبی می دانند که آمریکا قبلا و در حال حاضر به تروریستهای سوری کمک تسلیحاتی می کند اما تصمیم به کمک تسلیحاتی همزمان با نشست ژنو حاوی این پیام بزرگ است که آمریکا قصد شکست نشست ژنو را دارد.

از سوی دیگر شبکه العربیه از لغو جلسه بعدازظهر میان مخالفان و نمایندگان دولت سوریه خبر داد.