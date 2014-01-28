به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مردانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جشنواره فیلم کوتاه بسیج اظهار داشت: سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج بهمن ماه در بوشهر برگزار می شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر گفت: سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج در حوزه‌های فیلم های داستانی، مستند، انیمیشن، نماهنگ و فیلم نامه نویسی برگزار می شود.

مردانی ادامه داد: محورهای اصلی این جشنواره نیز شامل بازخوانی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس (ولایت و رهبری، عدالت طلبی، استقلال، آزادی، استکبار ستیزی و دین باوری، ایثار و شهادت و مهرورزی) است.

وی با اشاره به دیگر محورهای اصلی این جشنواره اضافه کرد: بیداری اسلامی و مقاومت ملل (تبیین و تبلیغ اهداف و آرمان حرکت‌های اسلامی، تجلیل از قیام و مقاومت مردم به پا خواسته و ...)، انتظار، امید، آرمان‌گرایی، مضامین آیینی (مبتنی بر اصول خانواده، اخلاق و سبک زندگی اسلامی)، تحقق شعار سال (حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی) از دیگر محورهای اصلی جشنواره هستند.

انتخاب محمد مظفری به عنوان دبیر جشنواره فیلم بسیج

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر تصریح کرد: همچنین محمد مظفری از هنرمندان استان بوشهر به عنوان دبیر سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج انتخاب شد.

وی با اشاره به انتخاب این هنرمند افزود: ایشان از نیروهای متعهد و هنرمند استان بوشهر است که تحصیل کرده حوزه هنرهای نمایشی است.

مردانی خاطر نشان ساخت: این هنرمند سال ها در حوزه هنرهای نمایشی تجربه داشته است و امید است با هدایت ایشان شاهد برگزاری هر چه بهتر این جشنواره باشیم.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر در پایان گفت: تلاش داریم تا جشنواره فیلم کوتاه بسیج در اوسط بهمن ماه در بوشهر برگزار شود.

