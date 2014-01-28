مجمع سالیانه هیئت ژیمناستیک استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه هیئت ژیمناستیک استان قزوین روز سه شنبه با حضور جعفر درویش زاده رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشور، محسن حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین و اعضای مجمع و جمعی از پیش کسوتان در هتل ورزش قزوین برگزار شد.



در این مراسم حمید احمدی رئیس هیئت ژیمیناستیک استان قزوین گفت: ژیمناستیک از رشته های پایه در ورزش است و امروز هر قهرمانی را که می بینید در کودکی ژیمناست کار بوده که امروز توانسته به این قهرمانی ها دست یابد که این مسئله بیانگر اهمیت ژیمناستیک در کشورهای مختلف است و به همین دلیل این رشته و ورزشکاران آن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.



وی افزود: با این حال امکاناتی که هم اکنون در اختیار رشته ژیمناستیک قرار دارد نمی تواند خواسته های ورزشکاران این رشته را برآورده کند زیرا تعداد آنها بسیار زیاد است.



احمدی با اشاره به امکانات سخت افزاری ژیمناستیک استان قزوین تصریح کرد: ژیمناستیک استان قزوین هم اکنون این پتانسیل را دارد که صاحب چهار خانه برای این رشته در استان باشد؛ اما همان طور که اهالی مجمع مطلعند وسایل ژیمناستیک بسیار گران است و امکان تهیه آن برای هیئت استان ممکن نیست از همین رو از همه دوستانی که در مجمع حضور دارند و به نوعی با این وسایل موجود کار می کنند درخواست می کنیم مراقب وسایل موجود باشند تا آنها آسیب نبیند زیرا وسایل این رشته ورزشی بسیار حساس و آسیب پذیر است.



رئیس هیئت ژیمناستیک استان قزوین با اشاره به برخی عملکرد فرهنگی این هیئت گفت: در حال حاضر یک هزار و 448 ژیمناستیک کار اعم از زن و مرد در استان فعالیت می کنند که این تعداد می تواند افزایش قابل توجهی داشته باشد.



در ادامه اعضای هیئت ژیمناستیک استان قزوین دیدگاه ها و خواسته های خود را با رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشور مطرح کردند.