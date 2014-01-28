وقوع جرائم در خرم آباد 20 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی یک ماه گذشته ماموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد در اجرای طرح امنیت محله محور موفق به انهدام چهار باند سارق منزل، خودرو و کیف قاپ و شناسایی و دستگیری 28 نفر سارق حرفه ای و سابقه دار شدند.

وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته شاهد کاهش 20 درصدی جرایم در شهرستان خرم آباد بوده ایم، تصریح کرد: با تقویت گشت های خودرویی و موتوری به صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهرستان در آینده شاهد ایجاد امنیت و آرامش بیشتری خواهیم بود.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود از کشف یک محموله قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق ماموران پاسگاه "کاکاشرف" شهرستان خرم آباد در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوز مشکوک و در بازرسی از آن 500 کیلو گرم زغال سنگ قاچاق کشف کردند.

سرهنگ نجفی یادآور شد: در نهایت این خودرو توقیف و به همراه کالای قاچاق کشف شده تحویل مراجع مربوطه شد.

