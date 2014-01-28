70 برنامه در ایام دهه فجر در چادگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب الله معتمدی عصر امروز در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی دهه فجر اظهار داشت: در دهه فجر امسال رفع ضعف ولتاژ محله ولیعصر چادگان که بیش از هزار نفر جمعیت دارد با اعتباری افزون بر یک میلیارد ریال به بهره برداری می رسد و اهالی این محله نیز با مشکل افت ولتاژ مواجه نخواهند شد.



وی آذین بندی سطح شهر ،غبار روبی گلزار شهداء، دیدار با خانواده شهدا، افتتاح سامانه اطلاع رسانی حوادث 1523 ، تخفیف 22 درصدی به واحدهای صنفی در خصوص اخذ پروانه کسب ، تخفیف 30 درصدی شهرداری چادگان در خصوص اخذ پروانه ساختمان ، خدمات دندانپزشکی رایگان 2 آموزشگاه محروم در بخش چنارود و مرکزی شهرستان چادگان ،برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارمندان، برگزاری مانور موتورسواران در روز 12 بهمن ماه را از جمله برنامه های ایام الله دهه فجر برشمرد.



فرماندار در ادامه از اعزام 10 روحانی به روستاهای محروم شهرستان جهت آگاهی بخشی اهالی روستا با دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی نیز خبر داد.