پرداخت 1.3 ميليارد ريال وام خودکفايي به مددجويان زنجاني

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر پناهي افزود: اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب از جمله مسائلي است که براي انسان‏ها اهميت زيادي دارد.

وي با بيان اينکه شغل مناسب علاوه بر آثار اقتصادي در موارد تربيتي، روان‏شناختي، اجتماعي و معنوي نيز تاثير بسزايي دارد، تاکید کرد: بر اساس تحقيقات به عمل آمده فعاليت و انجام کار از روي رغبت و علاقه، موجب نوعي اعتماد به نفس و آرامش رواني است.

مدير کميته امداد شهرستان زنجان، با بيان اينکه کميته نيز در راستاي ارتقاي عزت نفس مددجويان و افزايش اعتماد به نفس در آنها اقدام به اشتغالزايي براي آنها مي‌کند، اضافه کرد: ايجاد اشتغال براي مددجويان يکي از رويکردهاي مهم کميته امداد در دهه چهارم فعاليت اين نهاد است.

پناهی، در ادامه با ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده توسط کميته امداد زنجان در بحث اشتغالزايي مددجويان تصريح کرد: طي آذر ماه امسال يک ميليارد و 310 ميليون ريال وام خودکفايي به 23 نفر از مددجويان زنجاني پرداخت شده است.

وي با بيان اينکه اشتغالزايي براي مددجويان از طريق اجراي طرح هاي اشتغال صورت مي گيرد، افزود: اين طرح ها در رشته هاي مختلف شغلي همچون دامداري، کشاورزي، صنايع دستي و مشاغل خانگي اجرا مي شود.