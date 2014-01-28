کاهش 56 درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته/34 دشت استان خراسان رضوی در وضعیت بحران قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: 72 شهر استان خراسان رضوی به جز مشهد تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب خراسان رضوی است که مسئولیت تامین، انتقال، ذخیره سازی و توزیع آب را بر عهده دارد.

وی ابراز کرد: 9 شهر از این تعداد تحت پوشش خدمات جمع آوری فاضلاب هستند که در چهار شهر در حال انجام و پنج شهر دیگر هنوز به بهره برداری نرسیده است.

طاهری اظهار کرد: در این 72 شهر در مجموع با 570 هزار انشعاب آب و 133 هزار انشعاب فاضلاب مردم از خدمات با کیفیت و کمیت صد درصد مناسب در حوزه آب و 23.5 درصدی در حوزه فاضلاب برخوردار هستند.

22 شهر خراسان رضوی از لحاظ تامین آب مصرفی در نقطه سربه سر قرار دارند

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی عنوان کرد: 22 شهر از شهر های استان خراسان رضوی از لحاظ تامین آب مصرفی در نقطه سربه سر قرار دارند یعنی هر چه تولید می شود باید به مصرف رساند.

وی با اشاره به اینکه وارد چهاردهمین سال خشکسالی شده ایم افزود: امسال نسبت به سال های گذشته وضعیت حاد تری داریم چرا که نسبت به میانگین بارش 40 ساله و آمار اعلام شده از سوی شرکت آب منطقه ای و هواشناسی خراسان رضوی تا پایان دی ماه 92، 37 میلیمتر متوسط بارندگی در استان داشته ایم.

طاهری ادامه داد: این میزان بارندگی نسبت به سال گذشته 56 درصد و نسبت به میانگین بارندگی کل 37 درصد افت داشته است.

وی ابراز کرد: میزان روان آب ها، ذخیره سازی سد ها، منابع آبی سطحی، قنوات و چشمه ها هم کم شده است و این کمبود بارش شاید در کوتاه مدت تاثیری نداشته باشد ولی بی تاثیر نیست.

34 دشت استان خراسان رضوی در وضعیت بحران هستند

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی با بیان اینکه از 37 دشت استان خراسان رضوی 34 دشت در وضعیت بحرانی قرار دارند، افزود: بیشترین تاثیر این کمبود بارندگی در بخش کشاورزی خواهد بود.

وی با اشاره به دو پیک پر مصرف آب یکی در دهه آخر اسفند ماه و دیگری در تابستان از 15 خرداد تا آخر شهریور ابراز کرد: باید با مدیریت مصرف، ذخیره سازی و فرهنگ سازی در این 22 شهر از وضعیت نگران کننده بحران آب عبور کرد.

طاهری تصریح کرد: چهار شهر از این 22 شهر، شرایط از نقطه سر به سر پایین تر است و در این شهر ها که گلبهار، ملک آباد، بینالود و تربت حیدریه هستند اقداماتی از دو ماه قبل برای جبران این وضعیت شروع شده است.

وی افزود: این اقدامات شامل حفر چهار حلقه چاه در گلبهار، یک حلقه در بینالود، به مدار در آوردن سه حلقه چاه در تربت حیدریه و اجرای خطوط جمع آوری آب و خرید چاه هایی در ملک آباد بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به وضعیت بحرانی تامین آب ملک آباد به علت سنگ کف بالا در آن اشاره کرده و بیان کرد: این شهر 800 خانوار دارد و میزان پیک مصرف آنها 17 لیتر در ثانیه است و باید منابع آبی را از آب های زیر سطحی تامین کرد.

جلوگیری از هدر رفت آب با به روز رسانی شبکه های توزیع آب شهری

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص وضعیت شبکه های توزیع آب شهری استان ابراز کرد: هر ساله باید چهار درصد از شبکه های آب شهری را اصلاح کنیم که در یک دوره 25 تا 30 ساله تعویض و به روز رسانی می شوند که قاعدتا این به روز رسانی ها از هدر رفت آب جلوگیری می کند.

طاهری افزود: کل شبکه توزیع آب شرب شهرستان های استان پنج هزار کیلومتر است و چهار درصد آن 200 کیلومتر می شود ولی با توجه به وضعیت اعتباری موجود تاکنون فقط دو درصد یعنی 100 کیلومتر از آن به روز رسانی شده است که امیدواریم بتوانیم دو درصد باقی مانده را با حمایت مسئولین و جذب سرمایه گذاران انجام دهیم.

وی عنوان کرد: پنج درصد آب شرب استان از منابع آب زیر زمینی و از چاه ها تامین می شود و در حال حاضر 440 حلقه چاه در سطح استان داریم.

بهره برداری از 28 پروژه آب و فاضلاب در دهه فجر امسال

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی با اشاره به طرح های دهه فجر امسال اظهار کرد: 23 پروژه آبی و پنج پروژه فاضلابی در استان در دهه فجر به بهره برداری می رسند.

طاهری افزود: یک طرح هم کلنگ زنی تاسیسات فاضلاب کاشمر با استفاده از 108 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

وی به طرح فوق در کاشمر اشاره کرده و افزود: قرار داد این کار از اوایل آبان به سرمایه گذار ابلاغ شد و کار عملا شروع شده است ولی مراسم رسمی و کلنگ زنی در دهه فجر امسال انجام می شود و این طرح اولین طرح اجرائی در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی منطقه است .

طاهری بزرگترین پروژه در دهه فجر را بهره برداری از فاز دوم آب رسانی به تربت حیدریه عنوان کرده و ادامه داد: این طرح شامل پنج حلقه چاه، 13 کیلومتر خط انتقال 600 میلی متری، یک باب دستگاه پمپاژ، 11 کیلومتر خط انتقال 400 میلی متری، 12 هزار متر مکعب مخزن ذخیره سازی و اجرای حوضچه ها و شیر آلات فاز دوم آب رسانی است که در مجموع 150 میلیارد ریال هزینه اجرائی دارد.

وی ابراز کرد: 22 پروژه دیگر آب هم در شهرهای درگز، گناباد، نیشابور، قاسم آباد خواف، قوچان، خلیل آباد، سرخس، بردسکن و فیروزه به بهره برداری می رسد.

سرمایه گذاری 323 میلیارد ریالی 28 پروژه آب و فاضلاب

طاهری عنوان کرد: حجم کلی این پروژه ها 12 مورد حفاری و جابجایی چاه که افزایش ظرفیتی معادل 220 لیتر در ثانیه خواهد داشت می باشد و مجموع سرمایه گذاری برای این 22 پروژه 53 میلیارد ریال بوده است و مجموعا در بخش آب 203 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی اظهار کرد: در ارتباط با طرح های فاضلاب به جز کاشمر پنج پروژه فاضلاب در دست بهره برداری داریم که شامل تکمیل بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب نیشابور، طرقبه، قوچان، سبزوار و بهره برداری از شبکه فاضلاب شهرک ولیعصر و مسکن مهر تربت حیدریه است که مجموعا 111 کیلومتر اجرای جمع آوری فاضلاب است و تقریبا 120 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

طاهری در پایان ابراز کرد: در ارزیابی استانداری شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی از هزار امتیاز 977 امتیاز کسب کرده و رتبه دوم را در بین شرکت های هم گروه داشته است.