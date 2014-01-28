چشم انداز 1404 یک طرح عملی برای توسعه گرگان است

به گزارش خبرنگارمهر، حسن صادقلو عصر سه شنبه در آیین معارفه شهردار جدید گرگان اظهار داشت: ما همه دور یک میز قرار داریم و با یک هدف خدمت می کنیم، در عرصه توسعه استان و شهر ها همه نهادها و دستگاه ها مسئول هستند و باید با تدابیر و اقدامات مدبرانه به توسعه کمک کنند.

وی با بیان این که رشد و توسعه در شهر گرگان باید با همدلی و مشارکت همه شهروندان اتفاق بیافتد، گفت: تصمیمات شورای شهر و شهرداری گرگان باید در راستای توسعه شهر و سند چشم انداز باشد، چرا که گرگان در گذشته عروس شهرهای مازندران بود، اما در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا گرگان هنوز هم چنین شهری است؟

وی تصریح کرد: گرگان 276 کیلومتر بزرگراه دارد و 15 میلیون مسافر گذری به اقرار آمار ها از این شهر سالیانه عبور می کنند ولی تنها در ورودی و خروجی شهر گرگان یک ردیف درخت قرار دارد که برای مسافران جذابیت دارد و از آن استفاده می کنند لذا باید بتوانیم برای زیبایی استان و جذب گردشگر بیشتر تلاش کنیم.

صادقلو افزود: عمران شهری بخش اساسی توسعه شهر است و این مساله به ویژه در مرکز استان بسیار حساس تر است.

وی بیان داشت: من نگاه ویژه و حساس تری به افرادی که در عمران شهری فعالیت می کنند خواهم داشت و در عمران و توسعه شهر نباید به جزییات پرداخت بلکه باید به تحول اساسی در شهرها بپردازیم.