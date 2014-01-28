اشتغالزایی برای 470 نفر با افتتاح طرحهای کشاورزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مختاری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از آماده بهره برداری بودن 160 پروژه کشاورزی، عمران روستایی و توسعه آب خاک در نقاط مختلف آذربایجان غربی همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد و افزود: با بهره برداری از این طرحها برای 470 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می شود.

وی با اشاره به اینکه در این راستا اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال برای اجرای طرح ها در بخش های آب و خاک، تولیدات دامی، گیاهی، شیلاتی، تعاون روستایی، آموزش ترویج و تحقیقات، اظهار داشت: طرحهای آب و خاک با 124 پروژه و با اعتبار بیش از 50 میلیارد ریال و تولیدات دامی با 19 پروژه و اعتبار 130 میلیارد ریال دهه فجر افتتاح می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از آماده افتتاح بودن 3 طرح در بخش تولیدات گیاهی با 10 میلیارد ریال اعتبار و 4 طرح در بخش شیلات با 4 میلیارد ریال اعتبار را از جمله طرحهای قابل افتتاح طی این دهه دانست و گفت: پروژه های اقتصادی و عمرانی صنایع کشاورزی به تعداد سه طرح و با 90 میلیارد ریال اعتبار نیز طی این دهه افتتاح می شوند.

وی اعلام کرد: طرح های بخش تعاون روستایی با دو طرح و یک میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار و بخش آموزش و ترویج و تحقیقات نیز با شش پروژه با یک میلیارد و 430 میلیون ریال اعتبار از طرح هایی است که در ایام دهه مبارکه فجر بهره برداری از انان آغاز می شود.

مختاری یادآور شد: برگزاری همایش های مختلف از جمله همایش فرهنگ جهادی، مرتعداران و علما، دیدار با ایثارگران و خانواده های شهدا، ویزیت رایگان اکیپهای دامپزشکی، ارائه خدمات رایگان توسط مدیریت ترویج جهاد کشاورزی به کشاورزان، غبار روبی مزار شهدا و غیره از جمله برنامه های این سازمان در طول دهه مبارکه فجر است.