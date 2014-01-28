تجربه موفق ایران در فقرزدایی می تواند مورد استفاده سازمان ملل باشد

به گزارش خبرنگار مهر، گری لوئیس روز سه شنبه به منظور بازدید از طرح های اشتغالزایی و محرومیت زدایی کمیته امداد در سفر یک روزه به قزوین با مرتضی روزبه استاندار دیدار و گفتگو کرد.

نماینده هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فعالیت های حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه کاهش فقر گفت: از ابتدای انقلاب با کشور شما و رهبر انقلاب آشنا هستم و حوادث نهضت شما را دنبال می کنم و می دانیم در جنگ مدیریت بزرگی را با اقتدار انجام دادید.

وی با تبریک فرارسیدن جشنهای انقلاب افزود: با توجه به این که فقر و بیکاری را لمس کرده ام و برخی کارهای فقرزدایی کمیته امداد در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان را دیده ام می دانم شما تجربیات خوبی دارید که می توان با گفتمان ایران در این زمینه یک راهکار برای مبارزه با پدیده فقر پیدا کرد.



لوییس تصریح کرد: با تلاش همه نهادها و همکاری اعضای سازمان ملل می توان ضمن مبارزه با فقر به کاهش و ریشه کنی این پدیده اقدام کرد.



وی با بیان اینکه در ادیان الهی از جمله دین اسلام نیز به ضرورت از بین بردن فقر تاکید شده است گفت: باید برای ریشه کردن فقر، ترویج صلح و عدالت و دوستی با استفاده از همه ظرفیت های بین المللی اقدام کنیم.



لوئیس اظهارداشت: با تعامل و همکاری میان سازمان ملل و کشور ایران می توان ضمن تبادل تجربیات در خصوص راه های مبارزه با فقر به راهکار مفیدی رسید و جمهوری اسلامی ایران با فعالیت کمیته امداد امام خمینی (ره) و دیگر نهادهای حمایتی تلاش های مناسبی را در این زمینه انجام داده که قابل بررسی و الگو برداری است.



وی در خصوص مهمترین محور برنامه های سازمان ملل در مبارزه با فقر در ایران گفت: این فعالیت ها به پیشنهاد دولت ایران به سازمان ملل ارائه شده تا از امکانات این نهاد جهانی برای برخی طرح ها در ایران استفاده شود.

نماینده هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در ایران بیان کرد: کمک به کاهش فقر، اشاعه سلامت با برنامه های مختلف از جمله مبارزه با ایدز، مالاریا و سل، حمایت از محیط زیست، کمک به آمادگی برای مقابله با بحران های طبیعی، کمک به آوارگان بلایا و مبارزه با مواد مخدر و کمک به حل معضل اعتیاد از محورهای مهم ششگانه سازمان ملل در ایران است.

لوئیس تصریح کرد: سازمان ملل بیش از 65 سال فعالیت مستمر در ایران دارد و بجز شورای امنیت که اختلاف نظرهایی با ایران دارد سایر بخشهای این سازمان همکاری و تعامل بسیار خوبی با کشور شما دارد و ما احترام خاصی به ایران قائل هستیم و هدف ما کمک به اجرای طرح های انسان دوستانه است.

این فعال امور انسان دوستانه افزود: بسیار مایل هستیم از دیدگاههای استاندار قزوین و کارشناسان ایرانی استفاده کنیم و به تجربیات شما نیازمندیم که در گفتمانی دو طرفه می توان به اهداف مشخص و موثری رسید.

وی بیان کرد: باید گفتمان داشته باشیم و با انتقال تجربه و اطلاعات مفید خود به جامعه بشری کمک کنیم تا پدیده های شوم مانند فقر و اعتیاد از جوامع زدوده شود.

گری لوئیس امروز همچنین با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو و از بنای چهار انبیاء و سرای سعدالسلطنه نیز دیدن کرد.