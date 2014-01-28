رقابت بیش از 380 کاراته کا در بندرگز/ گرگان قهرمان جام قلب های پاک شد

شهرام قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: مسابقات قهرمانی کاراته استان گلستان جام قلب های پاک سه شنبه به مدت یک روز در مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بندرگز برگزار شد که در خاتمه تیم کاراته گرگان با مربیگری مهدی نقابی بر سکوی قهرمانی ایستاد.

وی تصریح کرد: این مسابقات با حضور کم نظیر کاراته کاهای این استان از 11 شهرستان در قالب تیم های 20 باشگاه برگزار شد و با رقابت 383 کاراته کای رده سنی 7 تا 15 سال به کار خود پایان داد.

به گفته قاسم پور، بعد از تیم کاراته گرگان تیم های علی آبادکتول و گنبدکاووس به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

وی یادآور شد: از سوی کمیته فنی و اجرایی این رقابت ها، مهدی نقابی مربی تیم گرگان به عنوان مربی برتر انتخاب و معرفی شد.

افتتاحیه و حضور پررنگ مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، حضور پررنگ مسئولان ورزش استان و جمعی از مدیران شهرستان بندرگز بویژه دکتر نظری مهر نماینده مجلس، سرپرست و نایب رییس هیات کاراته استان، همچنین تعدادی از مدیران شهرستان بندرگز و اعضای شورای اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی این شهر در کنار تعدادی از پیسکسوتان کاراته این استان چون تاج محمد سیدی،براتعلی بای، قنبرعلی کریمی و... در مراسم افتتاحیه جلوه و نشاط خاصی به مسابقات بخشید.

همچنین روسای کاراته شهرستان های کردکوی، بندرگز، بندرترکمن، نوکنده، علی آبادکتول، خان ببین، گنبدکاووس، مینودشت و کلاله نیز از دیگر چهره های حاضر در سالن برگزاری مسابقات بودند.