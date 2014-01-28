شاهد مراجعه بیماران به بخش خصوصی هستیم/ انتصاب رئیس جدید بیمارستان معتضدی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نیکبخت امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید بیمارستان معتضدی کرمانشاه گفت: بیمارستان معتضدی که در سال 1335 به همت مرحوم "برار معتضدی" با مساحت 11 هزار متر مربع و زیربنای 3200 متر مربع به عنوان مرکز تخصصی زنان و زایمان شروع بکار کرده تاکنون منشا خدمات شایانی بوده است و اکنون برای اینکه هم بتواند خدمات شایان و با کیفیتی ارائه دهد و هم درآمدزایی آن بالا برود، نیاز به تعامل دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه اظهار داشت: تعامل رئیس و مجموعه می تواند موجب تقویت و افزایش درآمدزایی شود، امروز مردم نیاز به خدمات با کیفیت زیر نظر متخصصان زبده دارند که در این بیمارستان ممکن است ولی شاهد مراجعه بیماران به بخش خصوصی هستیم و اگر گروه زنان و زایمان بتواند خدمات خود را بهتر معرفی کند مطمئنا زنان باردار راغب به مراجعه به این مرکز می شوند.

وی در پایان وضعیت بودجه و اعتبارات سال 92 را خوب عنوان کردند و افزود: با مشکلات ساختیم و انشاالله در سال آینده شاهد شکوفایی بخش سلامت خواهیم بود، چون مسئولان وزارت بهداشت و درمان و مجلس شورای اسلامی نظر مساعد به بخش سلامت دارند و واقعیت هم این است که سلامت پایه و اساس پیشرفت و رشد جامعه است.

در پایان این مراسم، از خدمات دکتر ویسی رئیس سابق این بیمارستان تقدیر و تشکر به عمل آمد و دکتر "سعید محمدی" معرفی و منصوب شد.