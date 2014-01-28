  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۰۷

محمدرضا نیکبخت:

شاهد مراجعه بیماران به بخش خصوصی هستیم/ انتصاب رئیس جدید بیمارستان معتضدی کرمانشاه

شاهد مراجعه بیماران به بخش خصوصی هستیم/ انتصاب رئیس جدید بیمارستان معتضدی کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: امروز مردم نیاز به خدمات با کیفیت زیر نظر متخصصان زبده دارند که ارائه این خدمات در بیمارستان معتضدی کرمانشاه ممکن است ولی شاهد مراجعه بیماران به بخش خصوصی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نیکبخت امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید بیمارستان معتضدی کرمانشاه گفت: بیمارستان معتضدی که در سال 1335 به همت مرحوم "برار معتضدی" با مساحت 11 هزار متر مربع و زیربنای 3200 متر مربع به عنوان مرکز تخصصی زنان و زایمان شروع بکار کرده تاکنون منشا خدمات شایانی بوده است و اکنون برای اینکه هم بتواند خدمات شایان و با کیفیتی ارائه دهد و هم درآمدزایی آن بالا برود، نیاز به تعامل دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه اظهار داشت: تعامل رئیس و مجموعه می تواند موجب تقویت و افزایش درآمدزایی شود، امروز مردم نیاز به خدمات با کیفیت زیر نظر متخصصان زبده دارند که در این بیمارستان ممکن است ولی شاهد مراجعه بیماران به بخش خصوصی هستیم و اگر گروه زنان و زایمان بتواند خدمات خود را بهتر معرفی کند مطمئنا زنان باردار راغب به مراجعه به این مرکز می شوند.

وی در پایان وضعیت بودجه و اعتبارات سال 92 را خوب عنوان کردند و افزود: با مشکلات ساختیم و انشاالله در سال آینده شاهد شکوفایی بخش سلامت خواهیم بود، چون مسئولان وزارت بهداشت و درمان و مجلس شورای اسلامی نظر مساعد به بخش سلامت دارند و واقعیت هم این است که سلامت پایه و اساس پیشرفت و رشد جامعه است.

در پایان این مراسم، از خدمات دکتر ویسی رئیس سابق این بیمارستان تقدیر و تشکر به عمل آمد و دکتر "سعید محمدی" معرفی و منصوب شد.

 

کد مطلب 2223835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها