  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۱۲

مسابقات قهرمانی جوانان کشور/

تیم واترپلوی تهران در آستانه قهرمانی قرار گرفت

تیم واترپلوی تهران در آستانه قهرمانی قرار گرفت

کرمانشاه - دبیر هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی کرمانشاه گفت: با نتایجی که در روز دوم مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان کشور رقم خورد، تیم تهران در آستانه قهرمانی این رقابت ها قرار گرفت.

علی سکوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نتایج روز دوم مسابقات قهرمانی واترپلوی جوانان کشور، اظهار داشت: در اولین دیدار امروز تیم کرمانشاه الف به مصاف فارس رفت و در دیداری نزدیک با حساب "11 بر 10" توانست صاحب پیروزی شود.

وی افزود: در دیگر دیدار امروز، تیم های تهران و کرمانشاه ب مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که تهران توانست در دیداری برتر با حساب " 9 بر صفر " به پیروزی دست یافت.

سکوتی ادامه داد: در دیدار سوم و آخر امروز تیم فارس نیز توانست با حساب "12 بر 6 " مقابل خوزستان صاحب برتری شود.

دبیر هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی کرمانشاه، یادآور شد: با نتایجی که در دیدارهای امروز رقم خورد تیم تهران در آستانه قهرمانی در مسابقات قهرمانی جوانان کشور قرار گرفت و به احتمال فروان تیم کرمانشاه الف نیز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود خواهد کرد.

سکوتی افزود: صبح فردا با انجام دو دیدار، مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان کشور به پایان خواهد رسید که در این دیدارها، تیم کرمانشاه الف با خوزستان و فارس با تهران روبرو خواهند شد.

وی در پایان گفت: این مسابقات ظهر فردا به اتمام خواهد رسید و پس از آن بعدازظهر فردا شاهد برپایی اردوی تیم ملی نوجوانان واترپلو در استخر شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه خواهد بود.

کد مطلب 2223837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها