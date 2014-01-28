تیم واترپلوی تهران در آستانه قهرمانی قرار گرفت

علی سکوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نتایج روز دوم مسابقات قهرمانی واترپلوی جوانان کشور، اظهار داشت: در اولین دیدار امروز تیم کرمانشاه الف به مصاف فارس رفت و در دیداری نزدیک با حساب "11 بر 10" توانست صاحب پیروزی شود.

وی افزود: در دیگر دیدار امروز، تیم های تهران و کرمانشاه ب مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که تهران توانست در دیداری برتر با حساب " 9 بر صفر " به پیروزی دست یافت.

سکوتی ادامه داد: در دیدار سوم و آخر امروز تیم فارس نیز توانست با حساب "12 بر 6 " مقابل خوزستان صاحب برتری شود.

دبیر هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی کرمانشاه، یادآور شد: با نتایجی که در دیدارهای امروز رقم خورد تیم تهران در آستانه قهرمانی در مسابقات قهرمانی جوانان کشور قرار گرفت و به احتمال فروان تیم کرمانشاه الف نیز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود خواهد کرد.

سکوتی افزود: صبح فردا با انجام دو دیدار، مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان کشور به پایان خواهد رسید که در این دیدارها، تیم کرمانشاه الف با خوزستان و فارس با تهران روبرو خواهند شد.

وی در پایان گفت: این مسابقات ظهر فردا به اتمام خواهد رسید و پس از آن بعدازظهر فردا شاهد برپایی اردوی تیم ملی نوجوانان واترپلو در استخر شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه خواهد بود.