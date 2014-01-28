مذاکرات نفس گیر است/ به دنبال همکاری با ایران درباره سوریه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اخضر الابراهیمی تاکید کرد: طرفین گفتگو کننده بحران سوریه موافقت کردند که برای برپایی جلسه بهتر برای فردا صبح آماده شوند.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد: ما پیشرفتی در مذاکرات نداشته ایم اما به دنبال روزنه ای برای پیشرفت در مذاکرات هستیم و این خوب است.

وی افزود: هیئت ائتلاف مخالفان پیشنهادی درباره چگونگی اجرای بیانیه ژنویک ارائه داده اما هیئت دولت سوریه کاری انجام نداد.

الابراهیمی بیان کرد: روسیه و آمریکا در موفقیت نشست ژنو2 جدی هستند و ما به دنبال همکاری با ایران در آینده برای ایفای نقش آن هستیم. ما در جلسه امروز درباره موضوع تروریسم گفتگو کردیم.

وی افزود: کمکهای انسانی آماده است اما تاکنون نتوانسته ایم اذن ورود آن به منطقه قدیمی حمص را بگیریم.

الابراهیمی بیان کرد: همه بر ضرورت ارسال غذا و دارو برای مناطق محاصره شده در سوریه اتقاق نظر دارند.

وی افزود: مذاکرات ژنو اصلا آسان نیست و در روزهای آینده نیز آسان نخواهد بود. گفتگوکنندگان فردا مذاکرات را ادامه می دهند.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد: موافقت کنگره با تسلیح مخالفان نشانگر موضع رسمی واشنگتن نیست.

وی ضمن تکذیب هر گونه فشار برای لغو جلسه عصر امروز گفتگو میان طرفین سوری آن را طبق خواسته طرفها دانست.