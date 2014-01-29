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۹ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۶

همایش اعضای شاهد و ایثارگر شورای مشورتی استاندار و فرماندار در گناوه برگزار شد

همایش اعضای شاهد و ایثارگر شورای مشورتی استاندار و فرماندار در گناوه برگزار شد

گناوه – خبرگزاری مهر: نشست اعضای شاهد و ایثارگر شورای مشورتی استاندار و فرماندار با حضور مسئولان استانی، فرماندار و اعضاء شاهد و ایثارگر شورای مشورتی در گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه سه‌شنبه‌شب در این نشست اظهار داشت: در شهرستان گناوه تعامل خوبی بین بنیاد شهید، امام جمعه، فرماندار و سایر مدیران دستگاه های اجرایی برقرار است و همیشه با ما همکاری لازم را داشته اند و این جای تقدیر دارد.

امرالله بویراحمدی گفت: در سال 91 در زمینه اشتغال 600میلیون تومان به متقاضیان وام خود اشتغالی و 300 میلیون تومان وام مشاغل خانگی پرداخت شد.

وی با اشاره به پرداخت وام مسکن ادامه داد: در زمینه وام مسکن نیز 700 میلیون تومان در سال 91 به متقاضیان پرداخت شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه در پایان گفت: در سال 92 تا به حال دو میلیارد تومان در قالب وام مسکن و 40 میلیون تومان نیز به هشت نفر در قالب وام مشاغل خانگی تسهیلات تعلق گرفت.

در این نشست برخی از اعضاء شاهد و ایثارگر شورای مشورتی استاندار و فرماندار به بیان دیدگاه های خود در زمینه های گوناگون پرداختند.

عباسی بر لزوم احداث مجتمع فرهنگی هنری ایثارگران در گناوه که مصوبه جلسات قبل بوده و همچنین تکمیل ساختمان در حال احداث بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناوه تاکید کرد.

جوکار عضو شورای مشورتی استاندار از شهرستان دیلم نیز خواستار گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، نهادینه کردن افکار و آرمان های شهدا و نهادینه کردن قانون مداری در جامعه شد و گفت که بیشترین دغدغه جامعه ایثارگری نهادینه کردن قانون مداری در جامعه است.

در این جلسه یکی از محوری ترین مباحث مطرح شده شورای مشورتی مسئله اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر بود.

کد مطلب 2223852

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