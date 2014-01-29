اتان هاوک در میان «ده هزار قدیس» جلوی دوربین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در این فیلم میلی هرش و هالی استاینفیلد نیز به اتان هاوک پیوستند تا در درامی که باب پولچینی و شاری برمن کارگردانی اش می کنند، بازی کنند.

امیلی مورتیمر و جولین نیکلسون دیگر بازیگران این فیلم هستند که با اقتباس از رمان النور هندرسون ساخته می شود.

اتان هاوک، امیلی هرش، آسا باترفیلد و هالی استاینفیلد کارتهیه کنندگی این فیلم را نیز برعهده دارند که فیلمبرداری آن از روز دوشنبه در نیویورک شروع شد.

داستان «ده هزار قدیس» بر زندگی در بخش پایین دست نیویورک در دهه 1980 متمرکز است و زندگی سه جوان آشفته و والدینشان را که همین قدر به هم ریخته هستند، دنبال می کند.

در این فیلم هاوک نقش مردی را ایفا می کند که فروشنده املاک است و مورتیمر که مادر شخصیت استاینفیلد است، نامزد اوست. نیکلسون همسر قبلی هاوک است که در عین حال مادر شخصیت دیگر فیلم که باترفیلد نقشش را بازی می کند، است.

نیکلسون به تازگی در فیلم «آگوست: اسویج کانتی» در کنار مریل استریپ و جولیا رابرتز نقش آفرینی کرده بود.

اتان هاوک بازیگر آمریکایی نیز چندی پیش قرارداد بازی در پروژه جدید آلخاندرو آمه نابار با نام «پسرفت» را امضا کرد. قرار است فیلمبرداری این فیلم در بهار سال آینده آغاز شود. هاوک اخیرا در فیلم‌های «تطهیر»، «قبل از نیمه شب» و «فرار» نقش آفرینی کرده است.

وی از بازیگران شناخته شده تئاتر است و به تازگی نقش «مکبث» را روی صحنه بازی کرد.