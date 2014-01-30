موضع دو وزیر اسبق بهداشت درباره انتشار لیست پزشکان زیرمیزی بگیر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه برخی‌ها نباید گناه پزشکان خاطی را بپوشانند، گفته است که دفاع از زیرمیزی‌بگیران کم‌عقلی است زیرا این افراد آبروی پزشکان را زیر سئوال برده‌اند.

وی با اشاره به انتشار لیست پزشکان دانه‌درشت زیرمیزی بگیر، با یادآوری اینکه وزارت بهداشت لیست پزشکان زیرمیزی بگیر را به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس داده است، عنوان داشته که این مسئله از اواخر وزارت دکتر لنکرانی و اوایل وزارت دکتر وحید دستجردی مطرح بود که یک لیست شامل پزشکان زیرمیزی بگیر که تخلفات بیشتری دارند، تهیه شود. بنابراین، لیستی که مجلس ارائه کرده از سوی وزارت بهداشت تهیه شده است و اگر اشتباهی نیز در این لیست وجود دارد باید وزارت بهداشت آن را اصلاح کند.

مرندی معتقد است که وقتی برخی افراد و این پزشکان اشتباهات مالی می‌کنند و خودشان هم معتقد بر این هستند که همین وضعیت را ادامه خواهند داد و قانون را رعایت نخواهند کرد نمی‌توان به آنها گفت ناز شستتان. این افراد آبروی پزشکان را برده‌اند و متأسفانه الگو برای دیگران می‌شوند و برخی نیز مصاحبه می‌کنند که زیرمیزی حق آنهاست، بنابراین کسانی که از زیرمیزی بگیران دفاع کنند کم‌عقل هستند. زیرمیزی یک گناه بزرگ است که اجحاف بر نظام و مردم می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی به‌ عنوان پاسبا‌ن‌های حوزه سلامت نام برد که موظف هستند جلوی این افراد را بگیرند و نباید خطای این پزشکان را بپوشانند.

مرندی افزود: این مشکل سالهاست که مطرح بود، شاید ناعادلانه بودن تعرفه‌ها یکی از پیش‌زمینه‌های این معضل است ولی ما پزشکانی داریم که درآمدهای میلیاردی دارند ولی مالیات نمی‌دهند و درصدی از این درآمدهای آنان نیز مربوط به دریافتهای غیرمتعارف است و این در حالی است که با شهامت نیز از کار غلط خود دفاع می‌کنند.

همچنین دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت دولت هشتم و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه منافع برخی‌ها در اخذ زیرمیزی از بیمار به حدی گسترده است که به همین راحتی دست از انجام چنین تخلفاتی نمی‌کشند، گفت: به طور حتم اشخاصی که ناظر هستند باید پاسخگو باشند که چرا تاکنون با وجود اطلاع از چنین پدیده‌ شومی برخورد قاطع و جدی صورت نگرفته است و در برابر این اتفاقات سکوت اختیار کرده‌اند.

وی با اشاره به انتشار اسامی لیست پزشکان زیرمیزی‌بگیر افزود: امروزه افرادی که خلاف قانون حرکت می‌کنند دائما داد و بیداد راه می‌اندازند به گونه ای که وضعیت به نحوی شده که افرادی که با درستی به کار خود ادامه می‌دهند، باید جوابگو باشند.

پزشکیان با بیان اینکه در کشوری مانند آمریکا اگر چنین پدیده‌ای رخ دهد پزشک متخلف از طبابت محروم می شود، ادامه داد: ممکلت دارای چارچوب و قانون است و پزشکانی که قانون را زیرپا گذاشته و بیمار را به چشم کالایی در نظر می گیرند نباید به عنوان پزشک معرفی شوند تا دیگر پزشکان بدنام نشوند.

وی تصریح کرد: به طور حتم اگر فردی چارچوب قانونی را رعایت نکند و نسبت به حقوق مردم بی‌اعتنا باشد حاکمیت باید با آن برخورد کند و اگر در این میان کوتاهی صورت گرفته همه مسئولان اعم از مجلس، قوه قضاییه و وزارت بهداشت مقصر هستند.

وزیر اسبق بهداشت با تاکید بر اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند خود را جدا از قانون بداند، گفت: همه موظف به رعایت قانون هستند و اگر هم مشکلی در قانون وجود دارد باید آن را اصلاح کنیم نه اینکه جدا از قانون و خلاف مقررات عمل کنیم.

پزشکیان درباره برخی مخالفتها مبنی بر امتناع از انتشار اسامی پزشکان زیر‌میزی‌بگیر تاکید کرد: متاسفانه منافع برخی‌ها به حدی وسیع و گسترده است که به همین راحتی دست از انجام چنین تخلفاتی نمی‌کشند.

وی با یادآوری انتقادات رئیس سازمان نظام پزشکی و معاونان وزیر بهداشت درباره انتشار اسامی پزشکان زیرمیزی‌بگیر افزود: باید از این افراد پرسد چرا مجری قانون خلاف قانون عمل می‌کند. به راستی اگر چنین تخلفاتی وجود داشته پس چرا تاکنون برخورد جدی برای جلوگیری از آن صورت نگرفته است؛ نظام پزشکی باید پاسخ دهد که چرا این سازمان نسبت به این تخلفات بی‌تفاوت بوده است.

پزشکیان ادامه داد: اشخاصی که ناظر هستند باید پاسخگو باشند که چرا تاکنون با وجود اطلاع از چنین پدیده‌ شومی برخورد قاطع و جدی صورت نگرفته است و در برابر این اتفاقات سکوت اختیار کرده‌اند.

در همین حال محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از اتخاذ دستورالعمل ضربتی برای برخورد با پدیده زیرمیزی خبر داد و گفت: قرار است با همت وزیر بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دستورالعمل اجرایی برای برخورد با پدیده زیرمیزی نوشته و به طور سریع اجرایی شود.

وی با مستندخواندن اسامی لیست پزشکان زیرمیزی‌بگیر، تصریح کرد: قرار شد با اتخاذ تدابیری درست، دستورالعمل اجرایی برای برخورد با پدیده زیرمیزی نوشته شود تا به طور سریع قابلیت اجرایی به خود گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: امید است وزارت بهداشت به وظیفه خودعمل کرده و با در نظر گرفتن تدابیری درست و ضربتی با پدیده شوم به طور جدی برخورد کند.